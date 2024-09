Segurança exige mais de meio milhão a Nicki Minaj por agressão física

Um segurança apresentou, na última semana, ao tribunal um rol de custos desde a leitura da sentença, em Março, e o pedido de mandado de execução contra Nicki Minaj e o marido, Kenneth Petty, a quem o juiz aumentou o valor a pagar, de 503.018 dólares (452.296€) para 526.110 dólares (473.060€).

A iniciativa de Thomas Weidenmuller surge quase sete meses após o casal ter sido considerado culpado de agressões físicas e condenado ao pagamento da avultada indemnização. No entanto, de acordo com as informações entregues em tribunal, a sentença mantém-se por cumprir.

O caso remonta a 2019, a propósito de uma altercação entre a artista e um segurança que estava a trabalhar num concerto seu em Frankfurt. Começou por uma troca de palavras acesa entre Minaj e o guarda e acabou com a rapper a atirar um sapato à cabeça do homem e o marido da cantora a partir o maxilar de Weidenmuller.

O segurança apresentou queixa e pediu uma indemnização de 721 mil dólares (21 mil para cobrir as despesas médicas e 700 mil por danos não materiais). Em Março deste ano, um juiz deu razão a Weidenmuller, depois de Nicki Minaj e Kenneth Petty não terem comparecido nem respondido ao tribunal, mas reduziu o valor pretendido para 503.318 dólares.

O registo criminal de Petty inclui ameaças à integridade física, de infringir as condições da liberdade condicional e tentativa de agredir e violar, recorrendo a uma faca, uma menor (crime perpetrado em 1994, do qual o marido da rapper se declarou culpado, tendo sido condenado). Em 2021, o casal foi acusado de assediar e intimidar a vítima e de lhe oferecer 500.000 dólares (cerca de 450 mil euros) para que retirasse o seu testemunho.

Até ao momento, segundo a revista People, a equipa jurídica de Minaj não se manifestou. A rapper e o marido, que se conheceram em 2018 e se casaram no ano seguinte, também mantêm o silêncio sobre o caso.