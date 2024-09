Sean “Diddy” Combs acusado de extorsão e tráfico sexual

O magnata da música Sean “Diddy” Combs foi alvo de três acusações federais de conspiração de extorsão, tráfico sexual e transporte para prostituição, de acordo com uma acusação revelada nesta terça-feira.

Combs, de 54 anos, foi detido em Manhattan por agentes federais na segunda-feira à noite, numa altura em que se acumulam os processos judiciais que o acusam de abuso físico e sexual, mas esta não é a primeira vez que tem problemas com a Justiça norte-americana. Em 2001, foi acusado de suborno e de posse de armas num processo penal decorrente de um tiroteio numa discoteca que deixou três pessoas feridas — o rapper viria a ser absolvido.

“Estamos desapontados com a decisão de perseguir o que acreditamos ser uma acusação injusta contra o Combs pela Procuradoria dos EUA”, lamentou Marc Agnifilo, advogado de Combs à Reuters.

O advogado detalhou que Combs se mudou voluntariamente para Nova Iorque, antecipando as acusações. “Sean ‘Diddy’ Combs é um ícone da música, um empresário que se fez a si próprio, um homem de família carinhoso e um filantropo comprovado que passou os últimos 30 anos a construir um império, a adorar os seus filhos e a trabalhar para elevar a comunidade negra.”

Combs, que também é conhecido como P. Diddy e Puff Daddy, foi uma figura importante do hip-hop nos anos 1990 e 2000. Fundou a editora Bad Boy Records e é-lhe atribuída a responsabilidade de ajudar a transformar em estrelas rappers e cantores de R&B como Mary J. Blige, Faith Evans, Notorious B.I.G. e Usher.

A sua reputação foi posta em causa em Novembro passado, quando a antiga namorada Casandra Ventura, uma cantora de R&B conhecida como Cassie, o acusou de abuso físico em série, escravatura sexual e violação durante a sua relação de uma década. Mas ela viria a concordar com um acordo extrajudicial e o rapper rejeita quaisquer acusações. No entanto, foi divulgado um vídeo em que se vê Sean Combs a agredir Cassie. As imagens, provenientes do sistema de segurança do hotel onde o casal estava hospedado, mostram Diddy a atirar mulher ao chão, a pontapeá-la e depois a arrastá-la.

Um rol de acusações

As pressões legais aumentaram no último ano e Combs enfrenta vários processos civis movidos por mulheres e homens que o acusam de agressão sexual e outras condutas incorrectas. Os seus advogados têm lutado contra esses processos em tribunal. Há seis meses, agentes federais realizaram buscas nas suas casas em Los Angeles e Miami Beach, na Florida.

Na semana passada, em Nova Iorque, a cantora Dawn Richard interpôs uma acção judicial em que acusa Combs de agressão sexual, agressão física, tráfico sexual, discriminação sexual e fraude. Combs nega as acusações.

Ainda neste mês, Puff Daddy foi condenado a pagar cem milhões de dólares (cerca de 90 mil euros) num outro processo de agressão sexual contra Derrick Lee Smith, que acusou o produtor de o ter drogado e agredido sexualmente numa festa há quase 30 anos. O advogado de Combs garantiu que o rapper vai pedir a anulação da sentença.

Combs também rejeitou as reivindicações num processo de tráfico sexual de Fevereiro interposto por Rodney “Lil Rod” Jones, que Combs empregou como produtor no seu lançamento de 2023 The Love Album: Off the Grid.