Presidente da Yamaha esfaqueado pela filha. Polícia investiga tentativa de homicídio

O presidente da Yamaha Motor, Yoshihiro Hidaka, foi esfaqueado pela sua filha na casa da família, em Iwata, na província de Shizuoka, no Japão. O incidente com o empresário da marca japonesa de motociclos aconteceu por volta das 3h da manhã desta segunda-feira, avança o The Japan Times, acrescentando que os ferimentos não são graves.

Na véspera do incidente, às 17h30 de domingo, Hana, a filha de Yoshihiro Hidaka, tinha feito uma chamada para a linha de emergência queixando-se de que teria sido vítima de maus tratos por parte do pai.

Mas só na madrugada seguinte, a polícia se deslocou até à casa da família, depois de uma segunda chamada da mulher de 33 anos, que está desempregada e vive com os pais. E quando chegaram ao local na madrugada desta segunda-feira, o cenário que os polícias encontraram foi outro. Hana tinha tentado matar o pai com uma faca de cozinha, atingindo-o no braço esquerdo.

As autoridades confirmaram que abriram uma investigação por tentativa de homicídio, mas não revelaram se a jovem admitiu a culpa pelo incidente. Yoshihiro Hidaka está internado a recuperar, apesar de as lesões não serem graves.

A Yamaha Motor, conhecida pelo fabrico de motociclos, recusou-se a comentar o caso, justificando a decisão com o facto de este ser um “assunto privado”, que está a ser investigado pelas autoridades.

Yoshihiro Hidaka, de 61 anos, é presidente da Yamaha Motor desde 2018, ano em que transitou de director executivo sénior. Formado em Direito pela Universidade de Nagoya, Hidaka chegou à Yamaha em 1987. Apaixonado por motociclos, tem uma YZF-R1M, um conhecido modelo de moto de pista.

“Alimentado pela sua paixão por andar de moto, é um líder cheio de positividade e fala sobre as dificuldades de encontrar um equilíbrio entre manter a Yamaha única e responder às necessidades globais diversificadas — mantendo-se fiel às suas próprias crenças — como se fosse um assunto trivial”, descreve o site da marca.