Documentário In Vogue: Anos 90 evoca o poder da moda no final do século

A projecção desta segunda-feira teve lugar durante a Semana da Moda de Londres, a segunda paragem do calendário de desfiles Primavera-Verão 2025, que começou em Nova Iorque no início deste mês e segue para Milão e Paris nas próximas duas semanas.

Os três primeiros episódios de In Vogue: Anos 90 estrearam no Disney+ na passada sexta-feira e os restantes episódios vão para o ar nesta sexta-feira.

In Vogue: Anos 90 junta-se a várias séries sobre moda lançadas no streaming ao longo do último ano. As Supermodelos estreou em Setembro do ano passado na Apple TV+ e acompanha a história e ascensão de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington enquanto ícones da moda. A mesma plataforma lançou The New Look em Fevereiro sobre o clube de costureiros dos anos 1950: Christian Dior, Coco Chanel, Hubert Givenchy ou Cristóbal Balenciaga — este último também foi recordado numa série a solo no Disney+.

Já John Galliano protagoniza High&Low: John Galliano, onde conta tudo na primeira pessoa sobre o escândalo de anti-semitismo que o levou a ser despedido da Dior e a cair em desgraça em 2011. Além do criador, que foi entrevistado durante seis dias, sem intervenção de quaisquer relações públicas, o documentário conta também com os testemunhos de Naomi Campbell e Kate Moss, do dono da LVMH, Bernard Arnault, ou da actriz Charlize Theron.