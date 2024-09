Já foi inaugurado o Holiday Inn Express Porto-Boavista

O novo hotel do Grupo Mercan Properties, no Porto, tem 91 quartos. Foram investidos 21 milhões de euros.

Vinte e um milhões de euros foi quanto custou o Holiday Inn Express Porto-Boavista, que o Grupo Mercan Properties acaba de inaugurar na Invicta.

Com 91 quartos, um restaurante e zona de bar, o hotel conta com a gestão hoteleira da AHM – Ace Hospitality Management, empresa do grupo especializada na gestão de empreendimentos hoteleiros.

A unidade é parte do projecto de reabilitação urbana que o grupo tem desenvolvido na região do Porto, onde já tem em funcionamento oito hotéis — e mais três em construção.

“O Porto foi a nossa casa, quando em 2015 chegámos a Portugal. Foi aqui que começámos a desenvolver os nossos primeiros projectos e é aqui onde temos encontrado mais oportunidades de reabilitação urbana”, refere a propósito Jordi Vilanova, presidente do Grupo Mercan Properties em Portugal.

Foto O novo Holiday Inn Express Porto-Boavista DR

“O Holiday Inn Express Porto-Boavista pretende oferecer um novo serviço à cidade, estando localizado numa área maioritariamente empresarial, mas também com uma grande oferta cultural e turística”, juntou em comunicado. Sito na Rua 5 de Outubro, o hotel fica a cerca de dez minutos a pé da Casa da Música, com as reservas no site a apontarem que um quarto para dois se reserva desde 110€/noite.

O novo Holiday Inn Express Porto-Boavista é o segundo hotel inaugurado este ano sob a insígnia InterContinental Hotels Group, que se junta assim ao Holiday Inn Beja, estreado em Agosto, e ao Holiday Inn Express Évora, cuja abertura está prevista ainda para este ano.