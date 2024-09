Fábrica Braço de Prata recebe o primeiro Beer Vila Fest

Há mais um festival de cerveja artesanal no horizonte. Chama-se Beer Vila e a primeira edição realiza-se na Fábrica Braço de Prata, em Marvila, Lisboa, entre os dias 20 e 22 de Setembro.

Serão três dias de cerveja artesanal (Canil, Oitava Colina, Dois Corvos, Cerveja Vadia, Fermentage, Rafeira, Musa e a Sovina são algumas das marcas confirmadas), música e comida de rua.

O evento conta também com um programa musical. Ricardo Romano será o DJ residente. O cartaz inclui ainda nomes como os The Bagattels, Erika Fatna, Whole Ball of Wax — e uma roda de samba.

O festival terá início na sexta-feira, dia 20, às 17h (aberto até à uma da madrugada). No sábado, funcionará do meio-dia até às 02h, e no domingo até às 22h.

A entrada para o festival é gratuita, mas para provar cerveja é necessário comprar um copo, disponível por três euros.