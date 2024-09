A Tupperware Brands planeia declarar falência

A Tupperware Brands, que detém a conhecida marca Tupperware, está a preparar-se para declarar falência já esta semana, disseram pessoas próximas do processo à Bloomberg.

A marca de artigos para o lar, que durante grande parte do século XX definiu o armazenamento de alimentos, está a planear entrar em protecção judicial depois de ter violado os termos da sua dívida e de ter recorrido a consultores jurídicos e financeiros, disseram as fontes, que pediram anonimato para discutir informações confidenciais.

Com esta notícia, à hora de fecho da Bolsa de Nova Iorque, as acções da empresa tinham caído 57,51%, para 50,99 cêntimos.

Os preparativos para a falência seguem negociações prolongadas entre a Tupperware e os seus credores sobre a forma de gerir mais de 700 milhões de dólares (cerca de 630 milhões de euros) em dívidas. Este ano, os credores concordaram em dar algum espaço de manobra às condições violadas do empréstimo, mas a empresa continuou a deteriorar-se.

Os planos não são definitivos e podem sofrer alterações. Um representante da Tupperware não quis comentar.

Há anos que a Tupperware tem vindo a alertar para as dúvidas quanto à sua capacidade de se manter em actividade. Em Junho, planeou encerrar a sua única fábrica nos EUA e despedir cerca de 150 funcionários. No ano passado, substituiu o director executivo Miguel Fernandez e vários membros do conselho de administração como parte de um esforço para dar a volta à empresa, nomeando Laurie Ann Goldman como nova directora executiva.

Em 1946, a Tupperware apresentou os seus produtos de plástico ao público, depois de o fundador Earl Tupper ter inventado o seu selo hermético flexível. A marca explodiu nos lares por todo o mundo, em grande parte através de festas de vendas organizadas por mulheres.

Ao longo dos seus quase 80 anos de actividade, a empresa continuou a depender em grande parte das vendas directas de um exército de vendedores amadores, contando com mais de 300 mil vendedores independentes em 2022.

A Tupperware está presente em mais de 100 países, Portugal incluído, onde a fábrica, em Montalvo, concelho de Constância, chegou a ter 400 funcionários e a ser a mais produtiva da Europa, com 97% dos produtos a serem exportados. Em 2023, eram 220 os trabalhadores efectivos.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post