SPIN: já foram realizadas mais de quatro milhões de transferências

O SPIN, serviço lançado pelo Banco de Portugal (BdP) e que permite aos utilizadores iniciarem transferências a crédito e transferências imediatas introduzindo o número de telemóvel do destinatário, no caso de um particular, ou o número de identificação de pessoa colectiva (NIPC), no caso de empresas, já conta com mais de 220 mil utilizadores activos e foi usado para iniciar mais de quatro milhões de operações de pagamento desde o seu lançamento, a 24 de Junho de 2024.

A informação foi revelada esta terça-feira pelo supervisor bancário, que dá conta de que o serviço está desde esta segunda-feira (data limite para a sua operacionalização) “disponível para a generalidade dos utilizadores de serviços de pagamento”.

O SPIN acaba por ser um serviço parecido como MB Way, gerido pelo SIBS, não sendo, no entanto, necessário efectuar qualquer adesão nem instalar uma app adicional, uma vez que pode ser utilizado nos diferentes canais das instituições de pagamentos.

“Para iniciar transferências através do SPIN, o utilizador (ordenante) tem apenas de aceder a um dos canais do seu prestador de serviços de pagamento — homebanking, app ou balcão — e indicar o número de telemóvel ou o NIPC do beneficiário”. Não é, assim, necessário efectuar nenhuma adesão nem instalar uma app adicional, lembra o BdP.

Da mesma forma, para receber fundos através do SPIN, o utilizador (destinatário) terá de associar previamente o seu número de telemóvel ou NIPC ao número (IBAN) da conta de pagamento na qual pretende receber os fundos.

“O utilizador poderá, sempre que entender pertinente, alterar a conta associada ao identificador SPIN”, lê-se no comunicado divulgado pelo supervisor bancário, onde também se recorda que “as transferências realizadas com recurso ao SPIN não têm custos adicionais, apenas o custo da operação subjacente”.

A instituição liderada por Mário Centeno destaca ainda que “além de simplificar e melhorar a experiência do utilizador na execução de transferências, o SPIN também vem reforçar a segurança destas operações. É que, paralelamente, o BdP lançou um outro serviço, já disponível, de confirmação de beneficiário/devedor, que permite confirmar o destinatário da transferência antes do início da operação.

Este último serviço reforça a segurança das operações de pagamentos ou transferências, nomeadamente em relação a tentativas de fraudes.