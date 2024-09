Hóquei em patins: segundo jogo, segundo triunfo de Portugal no Mundial

A selecção feminina também voltou a vencer, no caso batendo a França por 5-0, repetindo o resultado da véspera contra a Colômbia, e vai discutir o primeiro lugar do Grupo A com a Argentina.

As portuguesas entraram bem na partida, a pressionar e a insistir no caminho para a baliza adversária, mas, apesar das várias ocasiões para marcar, o golo tardou em surgir, negado pelos postes, ou pela guardiã francesa, até que a bola entrou mesmo a pouco mais de um minuto do tempo de descanso, com Ana Catarina Ferreira a inaugurar o marcador.

Isto, depois de França ter tido duas boas oportunidades de bola parada, primeiro na cobrança de um livre directo e, depois, num penálti, com a guarda-redes lusa Cláudia Vicente a "brilhar" ao defender o primeiro remate e a recarga.

Com a vantagem alcançada em cima do intervalo, a equipa das "quinas" entrou mais assertiva no segundo tempo, e dilatou o resultado com um "bis" de Raquel Santos (30 e 31) e golos de "rajada" de Inês Severino (34) e Sofia Moncóvio (34), selando a vitória.

Na classificação do Grupo A, Portugal segue no segundo lugar, com os mesmos seis pontos da líder e campeã Argentina (14-0 em golos, contra 10-0 das lusas), com a qual discutirá na quarta-feira a vitória no agrupamento.