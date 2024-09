Quarta na TV: Trump, duas Marias e Seal Team perto do fim

CINEMA

Chama-me pelo Teu Nome

AMC, 22h10

Dirigido por Luca Guadagnino, segundo um (oscarizado) argumento de James Ivory, por sua vez baseado na obra de André Aciman, um filme dramático sobre o amor e a descoberta da sexualidade.

Passa-se no Verão de 1983. Elio (Timothée Chalamet), de 17 anos, vive com a família em Itália, numa bela mansão do século XVII. O pai, um professor de arqueologia de renome, convida Oliver (Armie Hammer), um jovem americano, a passar alguns meses em sua casa. Extraordinariamente inteligente e culto, Elio é também um rapaz tímido e pouco preparado para a vida, que pouco tem em comum com Oliver. Apesar disso, uma atracção difícil de ignorar surge entre os dois.

SÉRIES

Seal Team

TVCine Emotion, 22h10

É a derradeira missão para a unidade de elite das forças de operações especiais americanas comandada por Jason Hayes (David Boreanaz). A série criada por Benjamin Cavell (Segurança Nacional, Justified) entra na sétima e última temporada. Nesta leva de episódios, a equipa Bravo é enviada para longe de casa para enfrentar “uma nova era de guerra contra poderosos rivais pela supremacia no palco mundial”, desvenda a sinopse. Seal Team fica no ar à quinta-feira.

Foto Seal Team DR

Tulsa King

SkyShowtime, streaming

Segunda temporada da série criada por Taylor Sheridan (Yellowstone) sobre o patrão da máfia de Nova Iorque Dwight “The General” Manfredi (Sylvester Stallone), que depois de cumprir uma pena de prisão de 25 anos tem de ir para Tulsa para criar um franchise da operação criminosa. Mas encontra adversários internos e começa a recrutar localmente.

Com Annabella Sciorra e Tatiana Zappardino agora como protagonistas, também inclui Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, Garrett Hedlund e Dana Delany no elenco. Novos episódios a cada semana.

DOCUMENTÁRIOS

Stopping the Steal

Max, streaming

Nos EUA, está acesa a campanha para as presidenciais que opõem a democrata e actual vice-presidente Kamala Harris ao republicano e ex-Presidente Donald Trump. Este continua a insistir na teoria de que foi “roubado” nas últimas eleições, que perdeu para Biden. É nesta atmosfera que se estreia o documentário de Dan Reed (Leaving Neverland, The Valley, Escape from Kabul, Four Hours at the Capitol, The Truth vs. Alex Jones) que esmiúça não os sufrágios de 2020, mas a pressão e as tentativas para reverter (ou seja, manipular) os resultados.

Descrito pela Max como “um relato lúcido de responsáveis republicanos que defenderam firmemente os seus princípios, muitas vezes com grande custo pessoal”, conta com depoimentos de antigos colaboradores de Trump, funcionários da Casa Branca e republicanos em lugares de decisão. Os acontecimentos são comentados cronologicamente, culminando na invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021.

Engenharia Antiga

RTP2, 20h39

As maiores e mais intrigantes façanhas de engenharia alcançadas há séculos, um pouco por todo o mundo, são analisadas à lupa nesta série documental. A segunda temporada é reposta pela RTP2 a partir de hoje, de segunda a sexta. Ao mesmo tempo que recorda detalhes de estruturas, máquinas e técnicas antigas, vai sublinhando o seu potencial de influência e inspiração para a construção moderna. O primeiro episódio tem como tema As primeiras arenas, exemplificadas pelo Coliseu de Roma.

Pintores e Cineastas

RTP2, 22h56

“A epopeia das imagens contada num documentário cinzelado”. É assim que o canal Arte descreve este trabalho do francês Stefan Cornic sobre a forma como a arte evoluiu quando se inventou a fotografia e depois o cinema, numa revolução de tudo aquilo que a pintura era até então. Monet e os irmãos Lumière são alguns dos nomes abordados para traçar um retrato da influência mútua entre estas artes.

Maria

Prime Video, streaming

Estreia. É Maria Cerqueira Gomes quem está em foco neste novo documentário – mais um fruto da parceria TVI/Prime Video – que promete revelar “o lado mais pessoal e desconhecido da vida da apresentadora”, graças a testemunhos de familiares, amigos e colegas como Cristina Ferreira, Manuel Luís Goucha, Rúben Rua ou Cláudio Ramos.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira conversa com a actriz Maria Rueff. Referência da comédia nacional, seja como parceira indefectível de Herman José ou em nome próprio (lembremos o Programa da Maria), pertencem-lhe personagens tão familiares como Idália, Zé Manel Taxista ou as imensas caricaturas de caras conhecidas. É actriz com provas dadas também noutros registos – basta recordar António e Maria, o monólogo inspirado por Lobo Antunes a que se lançou em 2015.