Grand Tour, de Miguel Gomes: da vida das marionetas

O amor como perseguição e fuga, em Grand Tour, não tem montagem paralela; nem campo-contracampo. Como nos filmes antigos, aqueles ainda sem saltos de compreensão e em que o last minute rescue era seguido do princípio ao fim primeiro do lado da vítima em apuros e depois, tudo de novo, do lado do herói salvador, também aqui temos de estar primeiro com as acções de Edward (Gonçalo Waddington), funcionário do Império Britânico e silhueta em fuga por Myanmar (antiga Birmânia), Vietname, Tailândia, Filipinas, Singapura, Japão e China. Só depois estaremos com Molly (Crista Alfaiate), que se anuncia por telegrama antes de iniciar as suas movimentações, antes de se aventurar pelo mesmo mapa da Ásia.

