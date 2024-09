Imagens de satélite da NASA mostram nuvens de fumo em Portugal

Mancha de fumo cobre o distrito de Aveiro, nomeadamente os concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, que continuam a ser fustigados pelo fogo. Imagens da NASA captam o fumo.

Portugal, visto do espaço, está coberto por nuvens de fumo na zona Norte e Centro do país, resultado dos incêndios que deflagraram esta segunda-feira.

As imagens de satélite, divulgadas pelo serviço da agência espacial norte-americana NASA Worldview, mostram uma mancha de fumo no distrito de Aveiro, nomeadamente nos concelhos de Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, que continuam a ser fustigados pelo fogo.

É também possível ver nas imagens da NASA, mais a Norte, outra coluna de fumo na região de Baião, distrito do Porto, assim como em Cabeceiras de Basto.

Foto A Área Metropolitana do Porto e a região de Aveiro são as que motivam maior preocupação NASA Worldview

Mais de cinco mil operacionais e 21 meios aéreos estão na manhã desta terça-feira envolvidos nas operações de combate e rescaldo dos incêndios no país. Desde domingo, os fogos já provocaram quatro mortos e 40 feridos e a deslocação de uma centena de pessoas.

A Área Metropolitana do Porto e a região de Aveiro são precisamente as que motivam maior preocupação, segundo um balanço da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil na manhã desta terça-feira.