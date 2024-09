Imagem dos destroços do submersível Titan revelada

Uma imagem dos destroços do submersível Titan, que implodiu em Junho do ano passado, foi revelada pela primeira vez, na segunda-feira, pela Guarda Costeira dos EUA, no âmbito de uma audiência que foi aberta sobre a tragédia e que deverá decorrer até 27 de Setembro.

A imagem – recolhida por um veículo subaquático operado remotamente (ROV) – revela o cone da parte traseira do submersível, que acabou por se partir durante a implosão, no fundo do oceano Atlântico, juntamente com outros destroços da embarcação.

A apresentação que acompanha a imagem destaca que, no dia 22 de Junho de 2023, às 10h50 (hora local), o ROV “descobriu o cone da cauda e outros destroços do Titan no fundo do mar após uma busca exaustiva”. “Esta descoberta levou à prova conclusiva da perda catastrófica do submersível Titan e da morte de todos os cinco membros a bordo”, acrescenta a apresentação.

Foto A imagem foi recolhida por um veículo subaquático operado remotamente Guarda Costeira dos EUA

Recorde-se que o submersível Titan implodiu, em Junho de 2023, durante um mergulho até aos destroços do Titanic, provocando a morte aos cinco tripulantes. Seguiam na embarcação Stockton Rush, fundador e presidente executivo da OceanGate (empresa que explorava o submersível), o empresário britânico-paquistanês Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, o aventureiro britânico Hamish Harding e o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet.

Os destroços do submersível foram encontrados a centenas de metros do local onde se encontrava o Titanic (que se afundou em 1912, na sua viagem inaugural), após vários dias de buscas.

Última mensagem enviada

A apresentação revela ainda a última mensagem enviada pela tripulação do Titan antes da implosão. “Deixamos cair dois wts” (o que significa que o submersível teria lançado dois pesos): a mensagem foi enviada à embarcação-mãe pelas 10h47 (hora local), altura em que o submersível se encontrava a uma profundidade de cerca de 3341 metros. Seis segundos depois, o Titan perdeu o contacto com a superfície e, pelas 10h49 (hora local), a embarcação-mãe dizia ter perdido o rasto do submersível.

As informações agora divulgadas pela Guarda Costeira dos EUA destacam ainda que, durante as duas operações de resgate, foram recuperados presumíveis restos mortais humanos do fundo do oceano onde se encontravam os destroços do Titan, que foram depois transportados para terra.

Através do ADN, as autoridades conseguiram confirmar que os restos mortais encontrados pertenciam aos cinco tripulantes que se encontravam a bordo do submersível.

Durante a audiência, vão testemunhar dez antigos funcionários da OceanGate, que suspendeu todas as operações. A investigação tem como objectivo apurar o que aconteceu e se algum tipo de actividade criminosa ou negligência esteve na origem da implosão.