Imagens de drone mostram dimensão do incêndio em Albergaria-a-Velha

No centro da cidade de Albergaria-a-Velha há quem vá correndo e tentando abrigar-se do ar poluído. Quem está no exterior vai usando máscaras cirúrgicas e máscaras FFP2, que ficam acizentadas por causa do fumo.

Dezenas de pessoas ficaram resguardadas no Cine-Teatro Alba, onde as autoridades disponibilizam água e alguma comida. A meio da manhã, algumas fagulhas dos incêndios iam caindo e queimando pequenos terrenos em volta, incluindo na berma da estrada e perto da câmara municipal.

