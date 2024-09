Proibir telemóveis nas escolas deve ser uma emergência e não uma medida continuada

Este ano lectivo começou com menos professores e mais alunos. Por um lado, faltam docentes, em especial na Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo e Algarve. Por outro, o número de alunos migrantes aumentou 160% em cinco anos, crianças que não têm o português como língua materna.

Outra novidade deste ano lectivo reside nos limites à utilização dos telemóveis. O Governo recomendou a proibição do seu uso nos recintos escolares aos alunos até ao 6.º ano.

No caso dos estudantes do 3.º ciclo, recomendou às escolas que tomem medidas para desmotivar o uso dos smartphones.

Que influências terão estas medidas no processo de aprendizagem? Neste episódio, Margarida Gaspar de Matos, psicóloga clínica e da saúde, e professora catedrática da Universidade de Lisboa, considera que a integração de alunos migrantes é um desafio fantástico para as escolas e que a proibição do uso de telemóveis dever ser uma resposta de emergência e nunca uma medida continuada.

