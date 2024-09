Militar morre em Ovar após ser atingido por pneu de helicóptero

Segundo os bombeiros de Esmoriz, jovem de 25 anos foi atingido no tórax quando o helicóptero estava a ser rebocado. Impacto causou-lhe a fractura da grade costal. Força Aérea abre inquérito.

Um militar de 25 anos morreu esta segunda-feira na base aérea de Maceda, em Ovar, distrito de Aveiro, após ter sido atingido por um pneu de um helicóptero em movimento, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Esmoriz.

Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu pelas 14h26 quando o militar daquela base foi atingido no tórax pelo helicóptero que estava a ser rebocado, acrescentou a fonte, relevando que o impacto "causou-lhe a fractura da grade costal, entrando em paragem cardiorrespiratória".

O óbito foi confirmado mais tarde, mas, pelas 17h20, o corpo aguardava na base aérea pelo transporte para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Santa Maria da Feira.

Em comunicado enviado às redacções, a Força Aérea Portuguesa confirma "que hoje, pelas 14h15, um militar da Força Aérea faleceu na sequência de um acidente ocorrido na Base Aérea N.º 8, em Ovar".

"A Força Aérea manifesta as mais sentidas condolências à família, camaradas e amigos, estando neste momento de dor a prestar todo o apoio psicológico", escreve, revelando que "por forma a serem apuradas as causas do acidente, a Força Aérea vai abrir um processo de investigação".

Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial da Força Aérea confirma que o acidente aconteceu no chão, durante uma manobra, reafirmando que foi aberta uma investigação.