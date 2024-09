Incêndios: já se circula na A29 e na A17, mas ainda há cortes na A1 e na A25

A circulação nas auto-estradas A29 e A17 e na Estrada Nacional (EN) 109 já foi retomada depois dos incêndios que nesta segunda-feira lavram no distrito de Aveiro terem obrigado ao seu corte, revelou à Lusa fonte da GNR. O Comando Territorial da GNR de Aveiro avançou que as três vias já estão transitáveis, sem adiantar a hora a que foram reabertas.

Segundo a GNR, permanece cortada a circulação na A1 entre Coimbra norte e Grijó (nó da A41), na A25 entre Angeja e Reigoso (Viseu), e na EN16 entre Cacia e Albergaria-a-Velha.

A operação da rede Expressos entre Lisboa e Porto também está "a ser normalizada", estando prevista a retoma das viagens das 23h e meia-noite entre as duas cidades, foi hoje revelado.

Em declarações à Lusa, fonte da comunicação da Rede Expressos avançou que a operação está "a ser normalizada à medida que as estradas vão sendo reabertas".

As viagens entre Lisboa e Porto e Lisboa e Bragança foram hoje suspensas devido aos incêndios que lavram nas zonas Centro e Norte do país.

À Lusa, fonte da empresa avançou que as viagens das 23h e meia-noite entre as duas cidades se vão realizar e que, se a situação não se agravar, a operação irá decorrer com normalidade na terça-feira.

À semelhança da rede Expressos, também a operadora de autocarros FlixBus suspendeu as viagens nas regiões de Aveiro e do Porto devido aos incêndios.

Já as viagens da rede de autocarros Unir, que serve a Área Metropolitana do Porto (AMP), foram "fortemente condicionadas" na Autoestrada do Douro Litoral (A32), que liga Vila Nova de Gaia a Oliveira de Azeméis.

Fonte da AMP avançou ainda que, devido aos incêndios, está suspensa a linha 1204, que opera dentro do concelho de Oliveira de Azeméis e passa na União de Freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz, bem como a linha 6609, que liga Roriz (Santo Tirso) a Raimonda (Paços de Ferreira).