Hospital Central do Alentejo volta a derrapar para 2026, ainda faltam verbas para expropriações

A entrada em funcionamento do novo Hospital Central do Alentejo, em Évora, vai voltar a ser adiada: o Governo já assumiu que a obra não ficará pronta antes do primeiro trimestre de 2026 e o presidente da Câmara Municipal de Évora aguarda que o Governo transfira as verbas para que a autarquia possa avançar com as expropriações de terrenos que irão permitir a construção das acessibilidades.

