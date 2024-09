Estradas cortadas: Protecção Civil recomenda “itinerários mais encostados ao interior do país”

Os incêndios que lavram no distrito de Aveiro estão, nesta segunda-feira, a obrigar a cortes na circulação rodoviária em várias vias como é o caso das auto-estradas A1, A25 e A29, entre outras. Também a circulação ferroviária nas linhas do Norte e do Vouga foi cortada em Cacia. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) apela aos cidadãos com viagens planeadas para que evitem utilizar as auto-estradas daquela área.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional de emergência e protecção civil, André Fernandes, apelou aos cidadãos, “em particular aos da zona que está a ser afectada pelos incêndios em Oliveira de Azeméis e Albergaria-a-Velha” e que tenham viagens planeadas, “quer seja no sentido norte-sul ou sul-norte, para evitarem utilizar as auto-estradas daquela área”. “Tentem planear as vossas viagens utilizando itinerários mais encostados ao interior do país”, sublinhou.

​O corte de circulação na auto-estrada n.º 1 (A1) é total entre Coimbra-Norte e Grijó (em Vila Nova de Gaia), no nó da A41, e na A17, entre o nó de Mira-Norte e Aveiro.

Quanto à A25, o trânsito está cortado nos dois sentidos entre o nó do Estádio de Aveiro e Reigoso, em Viseu. A A29 está cortada no sentido norte-sul, entre o nó de Estarreja e Angeja. Na auto-estrada A32, que liga Oliveira de Azeméis a Vila Nova de Gaia, o trânsito foi cortado nos dois sentidos no acesso à A41 em direcção Sul.

No itinerário complementar 2 (IC2) há também corte total entre Salreu e Águeda, mantendo-se o impedimento de circulação também na estrada nacional 238 (EN238), na zona de Sever do Vouga, e na EN109, entre Estarreja e Aveiro. Entre Cacia e Albergaria-a-Velha o trânsito está cortado nos dois sentidos na EN16.

Segundo a major Lígia Santos, em declarações à agência Lusa, a GNR “aconselha todas as pessoas a evitar a circulação” naquelas vias, razão pela qual “não apresenta qualquer alternativa”.

Os incêndios que assolam o país já causaram desde, este domingo, 18 vítimas e obrigaram à retirada de cerca de 70 pessoas. As vítimas incluem o bombeiro que teve morte súbita, no domingo, no incêndio de Oliveira de Azeméis, e quatro feridos entre os bombeiros que combatem este incêndio, três dos quais em situação grave. O fogo alastrou, entretanto, a Albergaria-a-Velha e é uma das situações mais complexas, das dez ocorrências consideradas significativas pela Protecção Civil. O combate às chamas deve estender-se para o dia de amanhã e a situação “não está fora de controlo, mas é muito complicada, complexa.” Até ao meio-dia registaram-se um total de 36 ignições.