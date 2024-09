Dois mortos nos incêndios da região de Aveiro

Uma pessoa ficou carbonizada no fogo de Sever do Vouga e outra sofreu um ataque cardíaco no incêndio de Albergaria-a-Velha.

Duas pessoas morreram esta segunda-feira nos incêndios de Sever do Vouga e Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Segundo a ANEPC, uma pessoa ficou carbonizada no fogo de Sever do Vouga e outra sofreu um ataque cardíaco no incêndio de Albergaria-a-Velha.

Em comunicado enviado às redacções, a GNR informou que "na zona florestal do Sobreiro, concelho de Albergaria-a-Velha, cerca das 15h30, foi encontrado um corpo carbonizado".

A vítima teria 28 anos e nacionalidade brasileira. Terá sido cercada pelas chamas quando tentava, "juntamente com outros funcionários da empresa" de exploração florestal onde trabalhava, "recuperar alguma maquinaria que se encontrava na zona afectada pelo incêndio".

A investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Três dos vários feridos destes incêndios que lavram na região estão internados no hospital de Aveiro e um quarto foi transferido para os Hospitais da Universidade de Coimbra, informou a Protecção Civil.

"Encontram-se internados no hospital de Aveiro três feridos (dois com queimaduras e um por efeitos de uma projecção/explosão), tendo um outro ferido grave sido evacuado para os Hospitais da Universidade de Coimbra", refere um comunicado da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil.

Fonte do hospital de Aveiro disse à Lusa que os feridos com queimaduras são dois civis e o terceiro é um bombeiro que sofreu ferimentos na sequência de uma projecção/explosão. A mesma fonte adiantou ainda que estão a dar entrada muitas crianças com problemas respiratórios, tendo sido já reforçada a equipa de pneumologia.

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga abriu pelas 13h00 a Unidade de Saúde Familiar Fénix, a funcionar no Centro de Saúde de Aveiro, para onde irão direccionar os doentes com patologias ligeiras (pulseiras verdes e azuis).

Pelas 16h30, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, havia cinco fogos de grandes dimensões no distrito de Aveiro, sendo o que envolve mais meios o de Oliveira de Azeméis com 616 operacionais, apoiados por 205 viaturas e sete meios aéreos.

Em Sever do Vouga há dois incêndios activos que estão a ser combatidos por 338 operacionais, apoiados por 103 viaturas e oito meios aéreos. Em Albergaria-a-Velha estão mobilizados 156 operacionais e 58 viaturas e em Santa Maria da Feira, 72 operacionais e 23 viaturas.