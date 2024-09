O pulso ainda pulsa

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Circulamos entre os destroços de um mundo dividido, reflexo direto da polarização política que vivemos nos últimos anos, em que o discurso de ódio da extrema-direita não só afeta questões de imigração e minorias, como fragmenta a sociedade, criando bolhas em que as pessoas evitam conviver com quem pensa diferente. Esse comportamento atinge desde o ambiente familiar até os espaços públicos, criando uma sensação de "nós contra eles", e condicionando nossas escolhas.

Escolher o bairro onde morar, o restaurante a frequentar, a academia de ginástica, a escola dos filhos, tudo, está regido por esses princípios. Não frequento os mesmos espaços da extrema-direita, e a recíproca é verdadeira. Esse é o mundo em que vivemos hoje.

No Festival de Cinema de Veneza, o grande cineasta Pedro Almodóvar, ao receber o Leão de Ouro, prêmio máximo da competição, declarou que seu filme tem a missão de combater a retórica anti-imigração e de ódio existente hoje na Europa. Pelo mundo, esse discurso da extrema-direita utiliza temas como o medo do “outro” e a xenofobia, se manifestando em diferentes contextos.

Nos Estados Unidos, a retórica anti-imigração foi central nas políticas da era Trump, com medidas como a construção de um muro na fronteira com o México e a separação de famílias imigrantes. De lá, acompanhamos, perplexos, as declarações do hoje candidato, em um debate presidencial, afirmando que os imigrantes comiam os pets dos moradores, enfatizando o preconceito implícito nessas palavras e reforçando estereótipos nocivos sobre imigrantes, desumanizando-os.

Falas desse tipo desviam o foco dos reais problemas envolvendo a imigração, substituindo uma discussão séria e necessária por absurdos sensacionalistas. Banaliza os discursos de ódio e normaliza a xenofobia.

No Brasil, o discurso da extrema-direita também se vale da demonização de minorias, com falas que desumanizam grupos vulneráveis, como indígenas e imigrantes, além do incentivo à violência. Embora o alvo e a estratégia possam variar de um país para outro, o impacto desse discurso é o mesmo: reforçar o preconceito, desmantelar os direitos humanos e criar uma sociedade cada vez mais polarizada.

É realmente chocante como os símbolos nacionais, nossas cores, nossa bandeira e até mesmo a camisa da nossa Seleção de futebol foram apropriados de uma maneira que exclui outras perspectivas, como se apenas um grupo tivesse o direito de representá-los. Essa manipulação gera uma sensação de perda de pertencimento para muitos brasileiros que também se identificam com esses símbolos, mas que não compartilham das mesmas ideologias. É parte da estratégia da extrema-direita para dividir o Brasil, contrastando com o que esses símbolos deveriam representar: união e diversidade.

A extrema-direita conseguiu criar uma atmosfera tão polarizada, que as pessoas acabam se isolando em bolhas, evitando qualquer contato com quem pensa diferente. Isso molda não só o convívio social, mas, também, a forma como interagimos em espaços públicos, nos bares, em restaurantes e até nos ambientes de trabalho. Embora seja uma escolha de sobrevivência emocional para muitos, também é um reflexo de uma sociedade profundamente dividida.

No mesmo Festival de Cinema, em Veneza, um filme brasileiro dirigido por Walter Salles, com Fernanda Torres e Selton Melo, foi ovacionado. Ainda estou aqui fala sobre Eunice Paiva, viúva de Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar no Brasil, e é perfeito para ilustrar como a arte pode resgatar nossa memória histórica e nos ajudar a entender o presente.

A luta de Eunice Paiva contra a ditadura é um lembrete de que o Brasil já enfrentou momentos sombrios, e que, por meio da cultura, é possível preservar essas histórias de resistência. Isso se conecta muito bem com a ideia de que a arte pode nos libertar da polarização atual, ao nos fazer lembrar do que já enfrentamos e superamos, enquanto a extrema-direita não só polariza o presente, como tenta reescrever ou apagar aspectos da história que não se alinham com sua narrativa.

O filme sobre Eunice Paiva é um excelente exemplo de como a arte pode resistir à tentativa de apagamento, ao resgatar e preservar memórias fundamentais da nossa luta pela democracia. A arte e a cultura funcionam como uma contranarrativa e reafirmam a importância de se lembrar do passado para proteger o futuro.

Isso dá uma esperança de que, apesar dessa separação, ainda há caminhos para reconectar as pessoas. A arte, seguramente, é esse caminho, nos lembrando sempre, como na canção dos Titãs: “O pulso ainda pulsa!”.