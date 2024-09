Paolla Oliveira e o tráfico de drogas na segunda temporada da série Rabo de Peixe

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A atriz Paolla Oliveira terá participação decisiva na segunda temporada da série Rabo de Peixe, que, no Brasil, foi batizada de Mar Branco. A personagem da brasileira terá envolvimento com o tráfico de drogas, um dos temas centrais da produção portuguesa para a Netflix. O segredo é tão grande em torno da série, que tanto a produtora Ukbar Filmes quanto a Netflix se recusam a dar detalhes sobre a obra, cujas gravações se estenderam por Lisboa e pelos Açores.

Rabo de Peixe estreou em maio de 2023 e se tornou um fenômeno. Além de Paolla, o elenco terá outro brasileiro, o ator Caio Blat. A série se inspira em um fato real, ocorrido em 2001, quando um barco naufragou com quase 500 quilos de cocaína a bordo. A droga foi parar na vila conhecida como Rabo de Peixe, na Ilha de São Miguel. Os reflexos desse acidente são sentidos até hoje, dado o impacto do uso da cocaína pela população.

Durante as gravações, Paolla publicou uma série de fotos revelando o novo momento profissional, depois do rompimento de um contrato de quase 20 anos com a TV Globo. À época, ela informou que percorreria novos caminhos profissionais, de forma independente, sem contrato fixo. A atriz, por sinal, está em negociação para novos trabalhos no streaming, no cinema e na televisão.

Foto Paolla Oliveira rompeu contrato de quase 20 anos com a TV Globo para tocar a carreira de forma independente Arquivo pessoal

Mortes e muita emoção

Na série realizada por Augusto Fraga, João Maia e Patrícia Sequeira (na primeira temporada), quatro jovens amigos encontram parte da droga que ficou à deriva e acreditam que, a partir dali, poderiam mudar de vida. Mas eles têm os caminhos cruzados com o de traficantes, que querem recuperar a cocaína, e o da polícia, que abriu uma investigação sobre o naufrágio. Várias mortes se sucedem e a violência explode na pacata vila. Os quatro amigos são interpretados por José Condessa, Helena Caldeira, Rodrigo Tomás e André Leitão.

Durante o anúncio da segunda temporada de Rabo Peixe, a Netflix deu um pequeno sinal do que será a série, ao divulgar a sinopse. Tudo começa com o retorno de Eduardo (José Condessa) à pequena vila na Ilha de São Miguel. “A droga que escondeu já não está nas mãos de Uncle Joe, sendo, agora, controlada por um inimigo inesperado, desencadeando uma série de eventos que irão testar os laços de amizade e lealdade do grupo", mostra o resumo.

Na segunda temporada, Paolla Oliveira e Caio Blat se juntam a José Condessa, Helena Caldeira, Kelly Bailey, André Leitão, Maria João Bastos, Afonso Pimentel e Pepê Rapazote. A expectativa é de que os novos capítulos sejam liberados a partir de 2025.