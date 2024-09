Brasileiro que morreu em incêndio foi cercado pelo fogo

Sem citar o nome, o comandante português da Proteção Civil descreveu as condições em que ocorreu a morte em Albergaria-a-Velha. Foram quatro os mortos nos incêndios em Portugal nesta segunda-feira.

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, descreveu como ocorreu a morte do cidadão brasileiro no incêndio de Albergaria-a-Velha, esta segunda-feira em Portugal. A descrição foi durante a coletiva diária que a Proteção Civil faz, apresentando a situação dos incêndios no país.

“Um trabalhador de uma empresa de gestão florestal foi sitiado pelo fogo quando estava junto às máquinas. Foi nessa situação que foi cercado pela linha de fogo”, explicou Fernandes, ao falar de um dos mortos em Albergaria-a-Velha.

Fernandes não entrou em detalhes a respeito do trabalhador morto – nem sequer mencionou a nacionalidade. Apenas citou mais um civil morto – houve outra pessoa, um bombeiro, que perdeu a vida nos incêndios – andando numa via pública e que passou mal, o que foi atribuído ao calor. O comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR) – que pode ser comparada à Polícia Militar brasileira – de hoje informou que um brasileiro tinha morrido em consequência dos incêndios ao tentar recuperar as máquinas de uma empresa de gestão florestal.

O caso foi passado para a Polícia Judiciária – que pode ser comparada à Polícia Federal – que vai investigar a morte. O corpo será entregue ao Instituto de Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que vai determinar a causa da morte. Depois, quando for liberado, a família poderá fazer o repatriamento ou decidir se quer que os restos mortais fiquem em Portugal.

Fogos pelo país

Segundo Fernandes, o incêndio que inclui Albergaria-a-Velha é o mais preocupante atualmente em atividade em Portugal, atingindo outros quatro municípios: Sever do Vouga, Oliveira de Azeméis, Vale do Cambra e Águeda. No total já queimaram 10 mil hectares e a área em risco de incêndio pode chegar a 30 mil hectares.

Fernandes relata que apenas esta segunda-feira, o total de fogos em Portugal atingiu 205 até às 19h30. Os bombeiros conseguiram controlar 188 (91%) antes de se tornarem incêndios de grandes proporções. Devido aos fogos três auto-estradas tiveram o tráfego cortado, incluindo a principal do país, que liga Lisboa ao Porto.

“São condições extremas. Qualquer ignição tem o potencial de se tornar um incêndio de grandes proporções. É muito difícil combater incêndios que progridem 600 a 700 metros por hora”, explica.