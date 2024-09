Olivença sempre no coração do CDS

O ministro da Defesa, Nuno Melo, diz que Olivença “é portuguesa” e “por tratado, deverá ser entregue ao Estado português”. O governante reivindica a soberania portuguesa do concelho de Olivença [e, por extensão, do de Talega], num gesto visto como pouco ponderado. O que quis Nuno Melo fazer ​ ao voltar a puxar este tema para a agenda?

