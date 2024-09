Corrupção: 51,6% dos portugueses consideram que combate é ineficaz

A maioria dos portugueses considera o combate à corrupção "nada eficaz". A conclusão é do novo barómetro da Fundação Francisco Manuel dos Santos, dedicado à corrupção. Os dados recolhidos entre Março e Abril mostram que 51,6% dos inquiridos não acreditam que as respostas desenhadas para combater a corrupção façam a diferença e culpam, maioritariamente, o poder político: do Governo aos partidos. Mas não só. Para o grupo de entrevistados, a sociedade civil é ainda mais responsável pela ineficácia do combate à corrupção do que os tribunais e o Ministério Público.

