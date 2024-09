O que fazer para mudar o paradigma do combate aos fogos florestais?

O fogo na Madeira foi assunto de notícias, como é habitual nestas circunstâncias, mas continuamos a não falar do essencial. A presença de uma força conjunta, composta de vários elementos, enviada do continente foi essencial. Pessoal especializado, apeado e equipado com material “simples” de sapador fez a diferença. Mas ao mesmo tempo gente altamente preparada, que usa também as novas tecnologias de análise e comportamento dos incêndios, uso do fogo, de drones, de dados da meteorologia, e cartografia aplicada ao apoio à decisão operacional, para saber o que fazer e antecipar o que pode acontecer. Mais do que analisar o que aconteceu, é preciso mudar e terminar o que de muito se fez, apesar de tudo, até agora. Porque a verdade é que fizemos muito desde 2017. Assim deixo algumas sugestões. Acho que ando por cá à tempo suficiente para ter “direito” a opinar com alguma propriedade.

Reforço de operacionais e mudança de paradigmas da Força Especial de Proteção Civil (FEPC), que já agora se deveria voltar a chamar Força Especial de Bombeiros. A FEPC deve ter mil a 1100 elementos e a Unidade de Emergência de Protecção e Socorro (UEPS)/Grupo de intervenção de Protecção e Socorro (GIPS) devem ficar com cerca de 300 operacionais com capacidades de intervenção direta e sobretudo em áreas muito específicas como montanha, matérias perigosas, etc. Ou seja, mudamos os números atuais. O pessoal hoje da UEPS reforça o Sepna (Serviço de Protecção da Natureza e Ambiente) da GNR e faz aquilo que faz muito bem: prevenção. Os postos necessitam de pessoas, a GNR necessita de reforçar os seus operacionais e estas pessoas podem e devem prevenir – e isso sabem fazer como ninguém.

e isso sabem fazer como ninguém. Regresso da FEPC aos helicópteros, ou seja, aos meios aéreos de primeira intervenção, incluindo a criação de brigadas helitransportadas específicas para guarnecer e rentabilizar os futuros meios aéreos de combate a incêndios da Força Aérea Portuguesa (FAP), os Black Hawk.

Criação de Equipas de Intervenção Permanentes (EIP) florestais nos corpos de bombeiros. Equipas essas que devem fazer prevenção estrutural em estreita ligação com os Gabinetes Técnicos Florestais dos municípios e podem intervir na estabilização de emergência após os fogos e ao mesmo tempo participar no combate ampliado quando e se for necessário. Integração do pessoal e equipamento da Força de Sapadores Bombeiros Florestais do ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e Florestas) na FEPC. Aliás o mesmo a fazer em relação à UEPS/GIPS no que toca a equipamentos. Como em tudo na vida, não pode haver muita gente a mandar no mesmo assunto. O ICNF deve ter profissionais para prevenir e intervir após os incêndios e não ser uma nova força de combate. As EIP florestais podem e dever articular com o ICNF parte da sua intervenção anual.

Dotar a Agif (Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais), que é importante, de uma nova mentalidade. “Fartinho” de gente que sabe sempre tudo, mas nunca sabe o que fazer quando é preciso.

Criar uma carreira para os profissionais nos corpos de bombeiros voluntários definindo a forma de progressão e valores a receber em todo o país. Se tiver de haver solidariedade nacional através de transferência de verbas que se faça isso. Até porque os concelhos mais pobres são por norma do interior e é ai que estão os ativos florestais e ambientais. Nesta carreira terão de constar os elementos das EIP.

Compra de meios aéreos a serem colocados na dependência da Força Aérea com características diversas, ou seja, uso misto, militar e civil, acompanhado de reforço da dotação de pilotos e pessoal técnico. Resolvíamos o problema dos "hélis" do INEM, busca e salvamento, fogos florestais, etc., assim como dotávamos a FAP de maior capacidade militar. Algo urgente. Mas com uma condição simples e objetiva: em missões civis, quem manda são os civis, e não os militares. A cadeia de decisão tem de ser direta e não longa. Em tempo de paz, a Proteção Civil “manda” e os outros ajudam. Em tempo de guerra “mandam” os militares e outros ajudam. Se fosse assim, todos sabiam como fazer quando é preciso fazer. No final isto não custa muito mais. Aliás custa até menos, porque o custo ambiental nunca é aqui incluído quando se diz o que ardeu e quais os seus prejuízos.

Fusão e concentração de corporações de bombeiros. Deve haver incentivos a isso, sobretudo financeiros. Temos cerca de 450 corpos de bombeiros, para 308 concelhos. São demasiados e com isso perdemos operacionalidade e aumentamos custos. Ou mudamos de paradigma na proteção e socorro ou, então, um destes dias teremos quartéis de bombeiros fechados. E são os bombeiros dos corpos voluntários o suporte do socorro em Portugal. Nesse dia o cenário será pior, muito pior, do que o de ter urgências fechadas.

Portugal continua a ser um país onde todos nos mobilizamos, e bem, quando é preciso fazer, e fazemos muitas vezes, “milagres”. Mas continuamos também a ser um país onde quem faz leis e decide não conhece o terreno. A desculpa que Bruxelas não deixa já não serve.

O fogo na Madeira terá uma comissão de inquérito. Haverá relatórios de peritos, daqui a uns anos alguém escreverá um livro.

No final, faltará agradecer a quem, no terreno, fez o que mais ninguém conseguia fazer, com o risco da sua própria vida. Aos que vão mesmo sabendo que podem não voltar, mas vão sempre… obrigado.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico