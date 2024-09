José Avelino, um actor da revolução e do cinema

O que para já que tem resultado deste ano comemorativo dos 50 anos da Revolução do 25 Abril é a visibilidade dos comuns, dos chamados sem história que foram a argamassa da revolução. É fundamental rememorar as suas acções, as suas ligações, os seus gestos que em cadeia tornaram aquilo que a revolução ainda é hoje, como o PÚBLICO o tem feito. Nas aldeias, nas comissões de moradores, nas campanhas de dinamização cultural; nas acções de formação de planeamento familiar; as mulheres, as crianças, os estrangeiros; as pessoas LGBTQIA+.

E eis outro mais: o José Avelino (1949-2023), que cresceu em Aveiras de Cima. Conheci José Avelino quando procurava antigos ocupantes das herdades do concelho da Azambuja em 1975 para que fossem actores das dramatizações a realizar para o meu filme Prazer, Camaradas! (2019) José Avelino era casado com Hilde, uma belga pertencente a um grupo de estudantes que viera ajudar nos trabalhos agrícolas, em 1975, nas cooperativas entretanto formadas, na Azambuja.

Nos primeiros contactos com Avelino, a sua esposa belga, Hilde muito simpaticamente disse que não teria “habilidade” para participar como actriz no filme. Avelino aceitou envolver-se nas filmagens, com um entusiasmo que foi sempre ressurgindo em cada dia de rodagem cumprido.

Ele é em Prazer, Camaradas!, o cooperante local que explica a João Azevedo, um exilado político, vindo da Itália, quais eram as dinâmicas sociais de um baile tradicional na sociedade recreativa local. Prazer, Camaradas! dramatiza com os cooperantes de ontem – portugueses e estrangeiros – situações vividas nas cooperativas em 1975: serões culturais, sessões de alfabetização, cuidar dos porcos e das ovelhas ou uma assembleia de trabalhadores, sempre com o foco na intimidade e sexualidade dos cooperantes em interacção. Em Prazer, Camaradas! evocam-se os choques culturais entre Portugueses rurais e estrangeiros, que propalavam ideias emancipatórias sobre sexo e conjugalidade.

Na cena do baile, em que Avelino participa com os seus conterrâneos e os perplexos estrangeiros, as imaginárias mães das raparigas solteiras controlam todos os movimentos das filhas e dos seus pares de dança. Em toda a sequência, José Avelino passeia-se entre os actores que dançam, todos eles na casa dos sessenta, setenta anos a fingirem-se de jovens em 1975. Avisa-os continuamente de que é necessário manterem a distância corporal entre homem e mulher, pois “as mães estão a ver [se há algum comportamento imoral].”

Ele fá-lo com a leveza e a destreza de um actor que os anglo-saxónicos classificam como “natural”. Não se vê nele um só traço de esforço para representar uma personagem. Ele simplesmente “é”, ou seja, está completamente presente na sua interacção com os outros actores, na sua gestualidade, nos seus diálogos, nas suas movimentações. E sempre em absoluto estado de escuta, o que faz que as suas réplicas sejam completamente pertinentes, irónicas, sarcásticas ou desarmantes. Não há nele um esforço visível que nos leve a acreditar que Avelino tenha primeiramente pensado na acção ou nas palavras a dizer, para depois as reproduzir à frente da câmara. Não se sente nele uma pré-elaboração – ele parece reagir por impulso, em profunda e visceral conversação com os outros actores. Avelino não coloca efeitos de modulação enfática nos seus diálogos, para “parecer” uma personagem – será que é algo que emerge nele de um instinto que lhe é próprio, impulsionado pela situação dramática a viver?

Por outras palavras, as suas acções sugerem-no como actor que dramatiza com grande expressividade os tempos de 1975 e evocam, simultaneamente, outras personagens-fantasma de outros tempos, que formaram naquela região pelo menos cinco cooperativas.

É esse o número avançado pela repórter Maria Antónia Palla (mãe do socialista António Costa), no programa Nome Mulher, (1975), dando a ver grupos de homens e mulheres na apanha da azeitona, no concelho da Azambuja. Surpresa das surpresas, entre os cooperantes, vemos José Avelino, enquanto jovem revolucionário, que afirma para a câmara que “logo no primeiro dia da ocupação semeou-se milho” e existem na cooperativa cerca de “30 famílias.” – “Trabalhamos todos em colaboração, não há patrões nem empregados.” “Eles [os proprietários das herdades] eram todos Dons, Dom Mendia...”

Avelino move-se de cócoras entre os outros cooperantes, catando as azeitonas entre a vegetação rasteira. Ele tem a costumeira aparência capilar dos jovens da época. Parece sagaz, de uma vivacidade à flor da pele. Avelino, cooperante convicto, está com a dinâmica social que ali se criou. E assim continuou até 2018, ano em que eu e a “minha” equipa o filmámos em Prazer, Camaradas!

Quando um actor parte, temo-lo na imagem do filme que fez, mas perdemos a oportunidade de com ele conviver numa refeição, de lhe ligarmos para saber como está, de ir ter até ao largo da aldeia ou a adega de um amigo. Não temos a imagem dele presencial que é reflectida no espelho-filme. E isto é perturbador. Eu desejava trabalhar com José Avelino no meu próximo filme. O seu desaparecimento criou um hiato. E eu não sei viver dentro desse hiato. Vou ter de procurar o José Avelino noutros actores. Não ele, mas aquela força que o puxava, camarada! Belo homem, de presença serena e amistosa, de mãos calejadas pelo amanho de uma pequena horta. Fica Hilde como rasto amoroso de uma relação construída com os estrangeiros, que vinham animar a revolução, sempre a caminhar num equilíbrio muito periclitante.

Talvez por isso, haja hoje pouco que nos ligue às solidariedades, às cumplicidades, às estranhezas, à vontade de as confrontar e contornar com espírito guerreiro, que germinaram nesses tempos. Os laços com essas gentes são ténues. E estas ficaram demasiadas vezes na penumbra. Foram muitos deles condenados sumariamente ao epíteto de sonhadores, iludidos, ingénuos. E comprou-se, absorveu-se, viveu-se a cartilha que se tornou neoliberal fatal – nalguns sectores políticos, chegando mesmo a ter laivos fascistóides. Quero mais José Avelinos para entrarem nestes terrenos minados de hoje para nos encherem de grande ingenuidade e credulidade – estas poderão ser portentosos instrumentos de transformação, a contrariar o cinismo e a competição animal dada como natural no neoliberalismo.

In memoriam de José Avelino (1949-2023)