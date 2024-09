Stéphane Séjourné proposto para comissário europeu pelo Presidente francês

O ministro dos Negócios Estrangeiros francês e ex-presidente do grupo Renovar a Europa é o nome proposto por Macron depois de Thierry Breton ter apresentado a demissão com críticas a Von der Leyen.

Stéphane Séjourné é o nome proposto pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, para substituir Thierry Breton como representante de França na Comissão Europeia.

O gabinete do Presidente francês justificou a proposta deste nome citando o currículo de Séjourné, sublinhando o período em que liderou o grupo dos liberais do Parlamento Europeu, Renovar a Europa, enquanto foi eurodeputado entre 2021 e Janeiro de 2024, tendo saído para assumir a pasta de ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo francês, actualmente demissionário, liderado por Gabriel Attal.

Séjouné vai assumir como comissário uma pasta "centrada nos desafios da soberania industrial e tecnológica e da competitividade europeia", lê-se no comunicado citado pela AFP. "O seu empenhamento na Europa permitir-lhe-á aplicar plenamente esta agenda de soberania", sublinha o comunicado do Palácio do Eliseu.

A proposta surge depois do anúncio de demissão de Thierry Breton, esta segunda-feira, com críticas à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e ao próprio chefe de Estado francês, à primeira por ter pedido para que o seu nome fosse retirado e ao segundo por ter concordado com o pedido.