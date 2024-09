Francês Thierry Breton demite-se da Comissão Europeia com críticas a Von der Leyen

Comissário do Mercado Interno sai com estrondo, acusando Von der Leyen de pedir a sua cabeça a Macron com a oferta de uma pasta mais influente para a França.

O comissário europeu do Mercado Interno, Thierry Breton, acaba de anunciar a sua demissão do cargo, “com efeitos imediatos”, numa carta endereçada à presidente da Comissão Europeia em que desfere duras críticas a Ursula von der Leyen – e também ao Presidente de França, Emmanuel Macron.

Segundo a carta, que Thierry Breton reproduziu na rede social X (antigo Twitter), “na recta final das negociações” para a formação do novo colégio de comissários para o seu segundo mandato, Ursula von der Leyen “pediu à França para retirar” o seu nome e nomear um outro candidato, e “ofereceu, como contrapartida política, um portefólio alegadamente mais influente” para o país.

A presidente da Comissão Europeia ainda não reagiu à demissão. No final de Julho, Von der Leyen escreveu aos chefes de Estado e de Governo da UE pedindo-lhes que indicassem o nome de um homem e uma mulher para a Comissão, excepto se tencionassem renomear o seu actual representante no colégio.

Breton, que fora oficialmente nomeado para um segundo mandato na Comissão Europeia a 25 de Julho, deixa claro que o Presidente Emmanuel Macron aceitou o “negócio” [“trade-off”] proposto por Von der Leyen, que tem um relacionamento notoriamente difícil com o comissário francês.

No final de Agosto, a líder do executivo renovou o seu pedido aos governos, pressionando vários países a reconsiderar os seus candidatos, para cumprir o seu objectivo de compor um colégio paritário. Tanto a Roménia como a Eslovénia decidiram retirar o seu candidato e nomear uma mulher.

“Agora será proposto um novo candidato”, escreve Breton, que encontra a seguinte explicação para esta reviravolta de última hora: “Razões pessoais que em nenhuma instância foram directamente discutidas comigo.” Porém, o comissário retira uma lição política do caso, classificando-o como “mais um testemunho de uma governação questionável”.

A conclusão óbvia para Breton é que já não pode exercer os seus deveres no colégio. Num curto parágrafo de auto-elogio, o francês diz que durante os cinco anos em que tutelou a pasta do Mercado Interno se esforçou “incansavelmente por defender e promover o bem comum europeu, acima dos interesses nacionais e partidários”. “Foi uma honra”, diz.

Enquanto responsável pelo Mercado Interno, uma das pastas mais importantes (e mais vastas) da Comissão Europeia, o francês dirigia a política industrial da União Europeia, incluindo o importante dossier digital, onde deixa como legado a regulamentação dos mercados e dos serviços digitais.

Foi Breton que esteve por detrás das negociações com as empresas farmacêuticas para garantir a compra conjunta de vacinas contra a covid-19, durante a pandemia, e foi ele que desenhou o programa para o desenvolvimento da capacidade de produção da indústria de defesa na UE, em resposta à guerra de agressão lançada pela Rússia contra a Ucrânia.

A presidente da Comissão, reeleita para um segundo mandato no final de Julho, deveria apresentar a composição da sua nova equipa executiva à conferência de presidentes dos grupos políticos do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, esta terça-feira.

Nos corredores de Bruxelas, era dada como certa a promoção de Thierry Breton a vice-presidente executivo, com uma pasta relacionada com a autonomia estratégica e a política industrial, e a supervisão do novo comissário para a Defesa. Além de “veterano”, o francês era um dos poucos líderes provenientes da bancada liberal sobreviventes no próximo colégio.

Com a saída de cena de Breton, e com a nomeação da candidata da Eslovénia ainda por confirmar pelo Parlamento de Ljubljana, o mais provável é que Ursula von der Leyen tenha de adiar a apresentação.