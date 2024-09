Alemanha: controlos fronteiriços mais rigorosos entram em vigor e irritam os vizinhos

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, apelou a consultas urgentes com outros países afectados. O chanceler austríaco diz que enviará para os Balcãs os migrantes que estiverem na fronteira comum.

A Alemanha reintroduziu controlos temporários nas suas fronteiras ocidental e setentrional a partir desta segunda-feira, como parte dos esforços para combater a migração irregular e o crime transfronteiriço, disse o Ministério do Interior.

As restrições fazem parte de uma série de medidas tomadas pela Alemanha para endurecer a sua posição em relação à migração irregular, na sequência de um aumento das chegadas, em especial de pessoas que fogem da guerra e da pobreza no Médio Oriente, e de um aumento do apoio à extrema-direita e aos conservadores da oposição.

Os controlos serão agora aplicados nas fronteiras terrestres da Alemanha com a França, a Bélgica, o Luxemburgo, os Países Baixos e a Dinamarca durante um período inicial de seis meses, marcando um novo retrocesso na livre circulação dentro da União Europeia. Já existiam nos pontos de passagem com a Polónia, a República Checa, a Áustria e a Suíça.

A polícia federal conduzirá estes controlos de forma flexível, baseando as suas acções na situação de segurança actual e concentrando-se em minimizar as perturbações para os passageiros, os viajantes e o comércio, afirmou o Ministério do Interior alemão.

O tráfego fluiu livremente nas fronteiras esta segunda-feira, segundo a mesma fonte, que aconselha os viajantes a munirem-se de documentos de identificação válidos e os cidadãos de países terceiros a terem os seus documentos de entrada, incluindo os vistos, prontos para serem controlados.

Pedidos de asilo em queda

As alterações surgem num contexto de declínio dos pedidos de asilo na Alemanha, que diminuíram 21,7% nos primeiros oito meses do ano.

A Ministra do Interior, Nancy Faeser, afirmou que os números tinham diminuído, em parte graças aos controlos introduzidos no ano passado, que bloquearam mais de 30.000 entradas não autorizadas.

"É por isso que vamos alargar o nosso controlo fronteiriço temporário a todas as fronteiras terrestres da Alemanha, tal como ordenei hoje", declarou em comunicado. "A minha ordem destina-se igualmente a proteger contra a ameaça aguda do terrorismo extremista islâmico e da criminalidade transfronteiriça grave", acrescentou.

As medidas suscitaram críticas dos países vizinhos da Alemanha. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, apelou a consultas urgentes com outros países afectados, que temem ter de absorver mais requerentes de asilo e o impacto no comércio.

O chanceler austríaco, Karl Nehammer, advertiu que se a Alemanha tomasse medidas para reenviar mais imigrantes através da sua fronteira comum, a Áustria retribuiria enviando mais pessoas para os Balcãs.

Os controlos nas fronteiras com a Áustria estão previstos até 11 de Novembro de 2024. Do mesmo modo, os controlos nas fronteiras com a Polónia, a República Checa e a Suíça estão previstos até 15 de Dezembro de 2024.

O Ministério do Interior alemão deu a entender que haverá provavelmente novas prorrogações.