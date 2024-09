Governo vai mandar estudar rotas de aviões com menos ruído a Norte de Lisboa

O Ministério das Infra-Estruturas vai dar orientações à NAV (empresa pública que gere o tráfego aéreo) para que estude alterações ou ajustes ao novo sistema de organização do tráfego aéreo gerado pelo Aeroporto Humberto Delgado e encontre alternativas que gerem menos problemas de ruído nas zonas a Norte de Lisboa. O compromisso foi assumido pelo ministro Miguel Pinto Luz, no final da semana passada, em reunião com o presidente da Câmara de Vila Franca de Xira.

Não há prazos previstos para a conclusão do estudo, mas a autarquia vila-franquense espera que a sua concretização venha a minorar os impactos denunciados pela população do sul do concelho desde que a NAV adoptou, a 16 de Maio passado, um novo sistema conhecido por “Point Merge System”. Este modelo de orientação de aviões assenta num ponto de referência, situado entre a Auto-estrada do Norte e a CREL, nas proximidades da cidade de Alverca, por onde têm que passar todos os aviões que descolam de Lisboa. Como consequência, as populações das uniões de freguesias de Alverca e Sobralinho e Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e da freguesia de Vialonga (somam mais de 100 mil habitantes) queixam-se de ruídos insuportáveis originados pela passagem de aviões em intervalos por vezes inferiores a 3 minutos. Contra este novo sistema circula uma petição que já recolheu 1934 assinaturas e o assunto é abordado em quase todas as reuniões dos órgãos autárquicos municipais.

No final de Julho, em reunião com o presidente da NAV, Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, foi informado que esta empresa pública admitia estudar alterações ao sistema implementado em Maio, mas que só o poderia fazer se recebesse orientações do Governo nesse sentido. Agora, o ministro Miguel Pinto Luz assumiu que vai dar indicações à NAV para fazer esse estudo.

“Não sabemos o tempo que vai demorar este estudo, mas para nós é um passo fundamental, depois da reunião com a NAV em que nos foi dito que há a possibilidade de fazer acertos ou alterações ao sistema, mas que isso só seria possível com indicações do Governo”, sublinha Fernando Paulo Ferreira, em declarações ao PÚBLICO. “O senhor ministro foi sensível às nossas reivindicações. A NAV vai estudar essas alterações. Dizem-nos que o estudo é complexo e implica sempre outras entidades e questões de segurança de tráfego aéreo. Mesmo compreendendo que o estudo possa ter complexidade, é necessário analisar alternativas à rota dos aviões, de forma a minorar o ruído que é sentido pelas populações. Termos conseguido que o Governo mande estudar alterações é muito importante”, salienta o edil de Vila Franca de Xira, que sabe que a NAV não exclui a possibilidade de repor o sistema anterior de orientação de tráfego aéreo na região de Lisboa, mas que mesmo para isso teria/terá que fazer novos estudos.