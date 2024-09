Construção da nova ponte do metro corta Rua do Cavaco em Gaia durante dois anos

A construção da nova ponte para a Linha Rubi do Metro do Porto, denominada Ferreirinha, vai obrigar ao corte da Rua do Cavaco, em Gaia, durante dois anos, para a instalação de um pilar, divulgou a empresa.

"A partir da próxima quinta-feira, dia 19 de Setembro, e pelo período estimado de dois anos, a circulação automóvel na rua do Cavaco, em Vila Nova de Gaia, ficará interrompida para permitir a construção de um dos principais pilares da nova Ponte D. Antónia Ferreira, "a Ferreirinha"", pode ler-se num comunicado enviado às redacções pela Metro do Porto.

De acordo com a transportadora, "os automobilistas que queiram deslocar-se entre a zona da Arrábida e o cais do Cavaco terão, assim, que passar a usar as alternativas disponíveis e conforme a sinalização no local". "Tanto os acessos às garagens por parte dos moradores como a circulação pedonal estão assegurados, salvo condicionamentos pontuais que serão comunicados sempre de forma prévia", completa a Metro do Porto.

Quanto à construção da ponte, actualmente "desenvolvem-se já trabalhos preparatórios com vista à sua construção, designadamente no que respeita à execução dos pilares onde a ponte vai assentar". A nova ponte fará a ligação entre as estações Arrábida (Vila Nova de Gaia) e Campo Alegre (Porto) e faz parte da futura Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio), cuja construção já arrancou.

O valor global de investimento da Linha Rubi (Casa da Música - Santo Ovídio, incluindo nova ponte sobre o rio Douro) é de 435 milhões, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A Linha Rubi, com 6,4 quilómetros e oito estações, inclui uma nova travessia sobre o Douro, a ponte D. Antónia Ferreira, a Ferreirinha, que será exclusivamente reservada ao metro e à circulação pedonal e de bicicletas.

Em Gaia, as estações previstas para a Linha Rubi são Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda, Candal e Arrábida, e no Porto Campo Alegre e Casa da Música. A empreitada tem de estar concluída até ao final de 2026.