Carris reforça carreiras “zero emissões” em Lisboa com 44 novos autocarros eléctricos

Os novos autocarros vão ser apresentados nesta segunda-feira, na Praça do Comércio, com a presença do presidente do conselho de administração da Carris.

Trinta novos autocarros de dimensão standard e 14 miniautocarros eléctricos vão passar a ser operados pela Carris, até final do ano, reforçando a utilização de veículos "zero emissões" em oito carreiras, avançou a transportadora pública de Lisboa. Numa nota, a Companhia Carris de Ferro de Lisboa (Carris) informou que "quadruplica a frota de autocarros eléctricos, com a entrada em operação de 30 novos autocarros standard e 14 miniautocarros".

A empresa explicou que se trata "de um investimento global de 16 milhões de euros" - 12 milhões de euros para aquisição de 30 autocarros standard e 4 milhões de euros para os 14 miniautocarros -, com financiamento assegurado através de apoios comunitários, em concreto, através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)/Fundo Ambiental e do programa POSEUR (Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos).

"Vem dar um impulso muito significativo à nossa aposta numa frota zero emissões, já que com estes novos 44 veículos, quadruplicamos a frota de autocarros eléctricos", afirmou Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, citado na nota, sublinhando a importância desta nova oferta. "É um caminho que estamos a fazer, já há algum tempo, e no qual continuaremos empenhados, em nome de uma mobilidade sustentável para a cidade de Lisboa, com claros benefícios ambientais e para as milhares de pessoas que, diariamente, viajam na Carris", acrescentou.

A nova frota vai reforçar duas carreiras de serviço regular, que passarão a ser operadas com autocarros standard eléctricos - 732, entre Caselas e Hospital de Santa Maria (com passagem na Rua da Madalena), e 760, da Ajuda à Gomes Freire (com passagem na Rua da Madalena). O reforço também incluirá a única carreira de serviço regular que já é operada, desde 2020, com autocarros "standard" eléctricos: 706, do Cais do Sodré a Santa Apolónia.

Os miniautocarros eléctricos serão operados em cinco carreiras de bairro, 10B - Santa Maria Maior (com passagem na Rua da Madalena), 19B - Arroios, 22B - Misericórdia, 67B - Estrela, e 73B - Alcântara. Os novos autocarros vão ser apresentados nesta segunda-feira, na Praça do Comércio, com a presença do presidente do conselho de administração da Carris, num momento simbólico de entrega dos autocarros à cidade de Lisboa.