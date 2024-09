Will Smith venceu um Emmy. Mas não o Will Smith que se possa pensar

O argumentista britânico brincou com nome igual ao do conhecido actor, evocando o êscandalo dos Óscares de 2022.

Quando em Hollywood se fala em Will Smith, a imagem do Príncipe de Bel-Air surge automaticamente. Neste domingo, Will Smith subiu ao palco dos Emmys para aceitar um prémio, mas era um Will Smith britânico, argumentista de Show horses, que venceu o galardão por Melhor Argumento para Série Dramática. No discurso de agradecimento, brincou com a possível confusão que o seu nome podia gerar. “Antes de mais, relaxem. Apesar do meu nome, venho em paz”, declarou.

A piada provocou uma gargalhada geral na plateia no Peacock Theater, em Los Angeles. Will Smith recordava a polémica com o seu homónimo em 2022, quando o actor subiu ao palco dos Óscares para esbofetear o anfitrião da noite, Chris Rock, que tinha brincado com a alopecia da sua mulher, Jada Pinkett.

Após o incidente, transmitido em directo na televisão, Will Smith subiu ao palco receber o Óscar de melhor actor pelo seu papel no filme King Richard: Para Além do Jogo, no qual interpretava o pai das tenistas Serena e Venus Williams, e durante o tradicional discurso de agradecimento não fez qualquer menção ao insólito episódio que protagonizara momento antes.

Mas o escândalo havia de trazer repercussões e o actor acabou por ser banido por um período de dez anos de todos os eventos promovidos pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que atribui os Óscares, por “comportamento inaceitável e danoso” em palco.

O Will Smith que subiu ao palco neste domingo nos Emmys tem a reputação isenta de escândalos e agradeceu o prémio pelo qual esperava há algum tempo, depois de Show horses ter sido ignorado pela Academia de Televisão nos últimos dois anos. Desta feita, reunia nove nomeações ─ venceria apenas o melhor argumento.

O britânico agradeceu ao escritor Mick Herron, cuja colecção Slough house (sem tradução em português), serviu de base para a série da Apple TV, que acompanha uma equipa “disfuncional” de agentes secretos britânicos do MI5. Entre os agradecimentos estava também Gary Oldman, que protagoniza a trama.

Will Smith tornou-se conhecido em 2005 por The thick of it, uma sátira que acompanhava o funcionamento do governo britânico num fictício Departamento de Assuntos Sociais e Cidadania. Fez ainda parte da equipa de argumentistas de Veep, uma série sobre a vice-presidente dos EUA ─ uma personagem inventada, antes de Kamala Harris vir a ocupar o cargo.