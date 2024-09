Trump declara “ódio” por Taylor Swift, dias depois de estrela apoiar Kamala Harris

Em letras maiúsculas, o candidato presidencial republicano foi ao Truth Social no domingo para se enfurecer contra a cantora com 284 milhões de seguidores no Instagram.

O ex-Presidente norte-americano Donald Trump levou sua amargura com o apoio da mega estrela pop Taylor Swift à vice-presidente Kamala Harris para sua rede social, declarando em letras maiúsculas no Truth Social no domingo: “EU ODEIO A TAYLOR SWIFT”.

O post não mencionava o apoio de Swift após o debate presidencial de terça-feira, mas o comentário de Trump corre o risco de enfurecer as legiões de fãs de Swift.

Nas 15 horas seguintes ao seu apoio a Harris, o anúncio muito aguardado de Swift levou cerca de 338 mil visitas ao Vote.gov, o site federal de registo de eleitores. Não se sabe ao certo quantos dos seus fãs se registaram para votar.

Swift quebrou o seu silêncio sobre a eleição presidencial minutos depois do fim do debate de terça-feira entre Trump e Harris, em que a candidata democrata foi declarada vencedora pela maioria das sondagens. Swift anunciou que planeava votar na vice-presidente numa longa publicação no Instagram assinada “Taylor Swift, Childless Cat Lady”, uma referência aos comentários anteriores do companheiro de candidatura de Trump, o senador JD Vance (Ohio), de que o país era liderado por um “bando de mulheres de gatos sem filhos, que são infelizes nas suas próprias vidas e nas escolhas que fizeram”. Os comentários repercutiram durante semanas com reacções bipartidárias.

“Vou votar na @kamalaharris porque ela luta pelos direitos e pelas causas que eu acredito precisarem de um guerreiro para os defender. Acho que ela é uma líder firme e talentosa e acredito que podemos realizar muito mais neste país se formos liderados pela calma e não pelo caos”, escreveu Swift num post para 284 milhões de seguidores. Ela não mencionou Trump.

“Tal como muitos de vós, assisti ao debate desta noite”, escreveu Swift. “Se ainda não o fizeram, agora é uma óptima altura para fazerem a vossa pesquisa sobre os assuntos em questão e as posições que estes candidatos tomam sobre os tópicos que mais vos interessam. Como eleitora, certifico-me de que vejo e leio tudo o que posso sobre as políticas e os planos propostos para este país.”

Na manhã seguinte, na Fox News, Trump disse que não estava surpreendido com o apoio porque “parece que ela apoia sempre um democrata”. Ele previu que Swift “provavelmente pagaria um preço por isso no mercado” e disse que preferia Brittany Mahomes, uma empresária de fitness que é casada com o quarterback do Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes. O namorado de Swift, Travis Kelce, também joga nos Chiefs, e as mulheres são amigas. Brittany Mahomes tinha “gostado” de um post no Instagram sobre a plataforma republicana de 2024.

Swift, 34 anos, uma das artistas musicais mais populares do mundo, apoiou Joe Biden em 2020. Ela nasceu na Pensilvânia, um estado crucial para a vitória.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, convidado a comentar o post do ex-Presidente, respondeu com um link para os resultados de uma pesquisa ABC-IPSOS que a campanha havia partilhado na manhã de domingo. A sondagem revelou que 81% dos adultos inquiridos disseram que o apoio de Swift não lhes fazia qualquer diferença, enquanto 13% disseram que era menos provável que apoiassem Harris por causa disso e 6% que era mais provável. Os que responderam negativamente eram, na sua esmagadora maioria, apoiantes de Trump, segundo a sondagem.

Essa mesma sondagem mostrou que Harris tinha uma ligeira vantagem sobre Trump na eleição, mas que uma grande margem disse que Harris ganhou o debate.

Enquanto o post de Trump repercutia na internet no domingo, a campanha de Harris/Walz emitiu um comunicado de imprensa intitulado “Trump's Bad Week (Taylor's Version)”. O comunicado não mencionava a publicação de Trump, mas incluía os títulos de algumas canções de Swift numa série de pontos de discussão. “O povo americano quer sair do caos e da divisão da era Trump, deixar para trás o espaço em branco das promessas não cumpridas de Trump e começar de novo, elegendo a vice-presidente Harris para garantir que o futuro de oportunidades da América seja vivido por muito tempo”, lê-se no comunicado.

O secretário dos Transportes, Pete Buttigieg, respondeu com um tweet: “Gatos! Cães! Gansos! Laura Loomer! Olha, agora ele está a atacar a Taylor!”, numa referência às falsas alegações de Trump e Vance de que os imigrantes haitianos em Ohio estão a comer os animais de estimação dos seus vizinhos e à associação do antigo presidente a um provocador de extrema-direita que fez declarações racistas.

Uma porta-voz de Swift não respondeu a um pedido de comentário.

Swift há muito que apoia causas liberais, incluindo os direitos LGBTQ+ e o controlo de armas, e condenou a injustiça racial. Durante a temporada de eleições intercalares de 2018, ela apoiou dois candidatos democratas no seu estado natal, o Tennessee, dizendo que estava chocada com a oposição da senadora republicana Marsha Blackburn aos direitos LGBTQ + e à Lei da Violência contra as Mulheres, que trata da violência doméstica e perseguição.