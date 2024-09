Modelo Bianca Balti foi às urgências com dor abdominal e descobriu cancro do ovário

A italiana foi diagnosticada com cancro do ovário em estádio 3 e já foi submetida a cirurgia. Segue-se o tratamento com quimioterapia. “Sinto-me abençoada por ter descoberto”, declara.

A modelo italiana Bianca Balti foi diagnosticada com cancro do ovário depois de uma ida à urgência. A notícia foi avançada pela própria no Instagram, neste domingo, numa publicação onde partilha fotografias e vídeos da última semana no hospital. “No domingo passado, fui às urgências para descobrir que a minha dor abdominal era estádio 3 de cancro do ovário”, começou por contar.

“Foi uma semana cheia de medo, dor e lágrimas, mas sobretudo de amor, esperança, riso e força”, desabafou, pedindo aos fãs para verem “as fotografias como prova”. Entre as imagens, vê-se a modelo, que já foi capa da Sports Illustrated e rosto da Dolce&Gabbana, a andar nos corredores do hospital, mas também selfies acompanhada da família e amigos no internamento.

Entre os vídeos partilhados, está também uma actualização sobre o seu estado depois de ter submetida à cirurgia. “Estou muito melhor e sinto-me abençoada por ter descoberto”, diz no relato, detalhando que, depois de ter removido o tumor, vai começar a quimioterapia.

E declara: “Tenho uma longa jornada pela frente, mas sei que vou vencer isto. Por mim, por todos os meus entes queridos (as minhas filhas estão no topo da lista) e por todos os que precisam de força ─ podem pedir emprestada alguma da minha, porque eu tenho muita.”

O texto termina com uma nova positiva de esperança. “A vida acontece; dê-lhe uma razão. Até agora, o cancro tem-me dado a oportunidade de encontrar beleza nos obstáculos da vida.”

Bianca Balti já tinha falado publicamente sobre a possibilidade de vir a desenvolver cancro, depois de, em 2022, ter feito testes genéticos que revelavam a presença da mutação nos genes BRCA1. De acordo com as associações Careca Power, a Associação Evita - Cancro Hereditário e a MOG (Movimento Oncológico Ginecológico), que integram o projecto “saBeR mais ContA”, uma alteração em BRCA1 (que afecta a função deste gene) aumenta a probabilidade de desenvolver cancro da mama ao longo da vida em aproximadamente 72%.

Em Dezembro de 2022, a modelo foi submetida a uma dupla mastectomia preventiva. “Ainda não estava doente, mas sabia que as hipóteses de vir a estar um dia eram muito maiores. E agora tinha o livre arbítrio para fazer algo a esse respeito”, testemunhou em entrevista à revista Vogue em Março deste ano. “A parte mais difícil de todo este processo tem sido o medo. De descobrir o diagnóstico, o desconhecido, de faltar ao trabalho, de não saber como vai ficar o meu corpo”, lamentou.

Balti de 40 anos tem duas filhas: Matilde, fruto do primeiro casamento com Christian Lucidi, e Mia, com Matthew McRae, com quem é casada desde 2016.

Tal como tantas outras mulheres, o diagnóstico de Balti foi tardio, culpa dos sintomas inespecíficos da doença e por não haver um rastreio disponível. A propósito da campanha Eu Preferia Saber... que a Mutação BRCA Pode Mudar a Minha História, o presidente da Secção Portuguesa de Ginecologia Oncológica da Sociedade Portuguesa de Ginecologia, Henrique Nabais, pedia às mulheres para estarem atentas a queixas como “a distensão abdominal ou alguma dor ou incómodo abdominal” ou “algum enfartamento” após as refeições, bem como ao aumento do número de micções.

De acordo com a World Cancer Research Fund, o cancro do ovário é o 18º tipo de cancro mais comum no mundo com mais de 324 mil diagnósticos em 2022. Em Portugal, avança o Observatório Global de Cancro, são diagnosticadas quase 600 mulheres por ano e mais de 400 morrem devido ao diagnóstico tardio.