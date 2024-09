Cher chega a acordo com o filho e desiste do pedido de tutela

Cher desistiu do pedido de tutela do filho, Elijah Blue Allman. Nove meses depois de ter iniciado a luta pela tutela do filho de 48 anos, justificando o pedido com os problemas de abuso de substâncias e de saúde mental de Elijah, a cantora desistiu “voluntariamente” do processo, avançou a equipa de advogados no final da semana passada.

“A equipa defendeu Elijah com sucesso, o que levou Cher a desistir voluntariamente da sua petição. Este resultado permite que as partes se concentrem na cura e na reconstrução dos seus laços familiares, um processo que começou durante a mediação e continua até hoje”, declaram os advogados Avi Levy e Steven Brumer em comunicado enviado à revista People.

A BBC avança que o acordo “privado” foi firmado no Tribunal Superior de Los Angeles na sexta-feira, sem a presença de Cher ou de Elijah Blue Allman. Mãe e filho tinham iniciado um processo de mediação em Maio deste ano, de forma “privada e confidencial”. Não se conhecem, como tal, os termos de acordo, e os advogados da cantora recusaram-se a comentar.

Em Dezembro do ano passado, Cher interpôs o pedido de tutela de emergência para passar a ser a única curadora dos bens do filho. A estrela da pop justificava o pedido com “os graves problemas de saúde mental e abuso de substâncias” de Elijah Blue Allman, confessando que tinha “medo que o filho não sobrevivesse até ao final do ano”.

Contudo, em Janeiro, o tribunal rejeitou o pedido de emergência, informando que Elijah Blue Allman estava a mostrar ser capaz de “administrar as suas finanças” e que se encontrava sóbrio, tendo até um apartamento. Além disso, não havia “provas suficientes” que justificassem uma tutela temporária — baseada apenas em “medos” hipotéticos de uma mãe. “Isso, por si só, não é base para o tribunal nomear uma tutela de emergência”, determinou o juiz.

Elijah Blue Allman escreveu uma carta ao juiz com objecções ao controlo da mãe, lembrando que é casado com Marieangela King, e onde detalhava que tinha contratado uma empresa de contabilidade para ajudar a gerir as suas finanças. “Sou e tenho sido capaz de gerir os meus próprios recursos financeiros e de resistir a fraudes e influências indevidas. Não preciso de uma tutela”, defendia o músico, conhecido profissionalmente como P. Exeter Blue.

Cher já tinha falado publicamente sobre os problemas de dependência do filho, que teve com o cantor e guitarrista Gregg Allman. “Sou mãe. Este é o meu trabalho — de uma forma ou de outra, tentar ajudar os meus filhos. Fazemos tudo pelos nossos filhos. Sempre que podemos ajudá-los, fazemo-lo porque é isso que é ser mãe”, declarava à People em Outubro do ano passado.

Além de Elijah, Cher é mãe de Chaz Bono, activista dos direitos LGBT, escritor, actor e cantor de 54 anos, fruto da sua (atribulada) relação com Sonny Bono, com quem a cantora deu os primeiros passos no mundo artístico, com a dupla Sonny & Cher.