Roger Federer e Mads Mikkelsen apaixonados pelo Outono suíço

Falling for Autumn é o mais recente filme publicitário do Turismo da Suíça, que assim apresenta a estação “mais sensual”.

O mais recente filme publicitário do Turismo da Suíça, Falling for Autumn, oferece uma visão divertida da frequentemente esquecida temporada de Outono daquele país — a estação "mais sensual", alega o Turismo —, protagonizada por Roger Federer, ex-tenista suíço que foi nº 1 por mais de quatro anos consecutivos, e Mads Mikkelsen, actor dinamarquês conhecido por interpretar personagens como o vilão de James Bond Le Chiffre, em Casino Royale, Hannibal Lecter, na série Hannibal, ou One Eye, em Valhalla Rising - Destino de Sangue​.

A campanha humorística, com 1'52'', revela dois actores que literalmente se perdem na natureza. Primeiro, é Mads que faz um parêntesis nas gravações do spot para mergulhar num lago gelado entre as montanhas, abraçar árvores, saborear o musgo, praticar ioga à chuva, fazer amizade com uma vaca, trepar às árvores e fazer anjos de folhas caídas. No fim, terapia concluída, é a vez de Federer o imitar.

O filme publicitário — que mostra a gravação de um anúncio — não exibe apenas a beleza outonal da Suíça, mas também aproveita para parodiar com as tradicionais campanhas turísticas.

Para coincidir com o lançamento do anúncio, foi criada uma página inteiramente dedicada ao Outono e a uma série de actividades.

"Tudo parece um pouco diferente e mais intenso no Outono: a luz é suave, as cores intensas, o ar tem um cheiro refrescante e até o vento parece diferente. A temporada entre Setembro e Novembro é uma época sensual para intensas descobertas e experiências com todos os sentidos."

O mesmo site tem activo um concurso para atribuir umas "férias relaxantes" na Suíça no valor de cinco mil francos suíços (cerca de 5300 euros), um pacote que inclui uma viagem panorâmica de comboio em 1ª classe ao longo do Grand Train Tour of Switzerland, com escalas em Lugano, Lucerna e St. Moritz, bem como viagem de volta com a Swiss Airlines em classe económica para duas pessoas.