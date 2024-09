No Festival da Montanha, todos (os que respeitam a natureza) são bem-vindos

O Festival da Montanha “celebra a natureza, a grandeza das montanhas e a cultura vibrante associada a estas magníficas paisagens”. Assim se apresenta a segunda edição do evento que, entre os dias 27 e 29 de Setembro, chega a Manteigas “por terra, na água e nos céus” com música, desporto, cinema, partilha de conhecimento, encontros e gastronomia. “Todos os que respeitam a natureza e a montanha são bem-vindos.”

Um voo de parapente sobre as paisagens de Azinha (Sameiro) ou Azinheira (Vale da Amoreira), uma caminhada no Vale Glaciário do Zêzere, um passeio de e-bike até ao Poço do Inferno, a devolução de um animal selvagem à natureza e uma AstroCaminhada (duas horas de observação astronómica, através de um telescópio de 254 mm), uma caminhada nocturna pelas encostas até à vila de Manteigas, onde o ponto alto é a passagem pelo Bosque de Faias) e um filme ao ar livre (extensão CineEco, de Seia).

Estes são apenas alguns pontos do primeiro dia do programa deste Festival da Montanha, que promove o contacto próximo com a natureza. “Respira o ar puro, vive a adrenalina, alcança o cume, dança ao ritmo da montanha, relaxa na natureza, contempla o céu estrelado, encanta-te com as paisagens, partilha, conecta-te e redescobre as tuas raízes”, lança a organização, que pensou mais de 50 actividades para “despertar todos os sentidos”.

Foto Devolver um animal selvagem à natureza faz parte do programa Festival da Montanha

Na segunda edição, a organização sublinha à Fugas a importância do “envolvimento da população e da comunidade local”, de forma a que a “sustentabilidade” seja real e duradoura. “Procurámos parceiros que são especialistas nas actividades e escolhemos actividades que é possível fazer na serra da Estrela”, diz Hugo Gomes, director do Festival da Montanha, um evento “realmente colaborativo”. “Desta forma, quem vem de fora, sabe que, no futuro, poderá voltar e fazer uma actividade, onde e com quem”, explica.

Durante três dias, no Parque da Várzea haverá espaços reservados a música e conversas, mercados de equipamento outdoor e de artesãos da montanha, restauração e lazer. No geral, a participação é gratuita, mas algumas actividades exigem inscrição e pagamento.