Espanha atrai fãs de cinema para os cenários de O Bom, o Mau e o Vilão

Existem dois tipos de pessoas no mundo, diz o estranho sem nome (Clint Eastwood) a um pistoleiro rival que não tem balas: aqueles com uma arma carregada e aqueles que cavam. Voluntários no Norte da Espanha levaram as palavras a sério, cuidando meticulosamente das sepulturas recém-cavadas nos cenários do clássico western spaghetti de 1966 de Sergio Leone, O Bom, o Mau e o Vilão, para tornar a área um local de peregrinação para os fãs de cinema.

Com as suas colinas de arbustos cobertos de urze, a zona rural perto da cidade de Santo Domingo de Silos, cerca de 200km a norte de Madrid, na província de Burgos, representou o sudoeste americano no épico filme durante a Guerra Civil dos EUA.

A última parte da Trilogia dos Dólares — que impulsionou o actor Eastwood ao estrelato internacional — é uma presença constante na maioria das listas de melhores filmes de todos os tempos.

Foto O inesquecível cemitério Vincent West/REUTERS

Em 2015, uma associação cultural local lançou uma campanha de patrocínio para reconstruir o fictício Cemitério Sad Hill, local de um famoso confronto entre o homem sem nome e os dois rivais por um tesouro de ouro confederado enterrado.

O cemitério agora possui mais de 5000 sepulturas. Kristine Guzman, da comissão regional de cinema, disse que a reforma deve levar os fãs a um novo "local de peregrinação".

Angel Sanchez, 63 anos, de Toledo, disse à Reuters que estava precisamente a avaliar a hipótese de espalhar lá as suas próprias cinzas.

A leste do cemitério fica o campo de prisioneiros de Betterville, onde os pistoleiros interpretados por Eastwood e Eli Wallach são mantidos após serem capturados por soldados da União. Betterville foi reconstruída usando troncos de zimbro queimados quando um incêndio devastou o parque natural circundante em 2022 — o projecto recebeu 50 mil euros em financiamento.