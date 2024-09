As imagens do fogo que traz à memória a tragédia de 2017

A equipa de reportagem do PÚBLICO anda pela zona de Albergaria-a-Velha a captar as imagens e as histórias deste incêndio que é um entre vários que lavram esta segunda-feira na região Centro.

O país também está a arder em Sever do Vouga, Oliveira de Azeméis e no distrito de Castelo Branco.

O Zoo de Gaia foi interditado, há estradas cortadas, os centros de saúde da região reorganizaram-se e muitas escolas encerraram nesta manhã. Além disso, uma nuvem densa de fumo vai alastrando pela região Norte.

Veja as imagens do nosso fotojornalista Adriano Miranda, que está no terreno desde a manhã desta segunda-feira.