Vamos premiar quem faz a diferença pelos nossos amigos de quatro patas?

São companheiros, leais – e têm um coração enorme! Os nossos amigos de quatro patas merecem tudo – e quem trabalha para nos ajudar a cuidar melhor deles, deve ser reconhecido. Foi a pensar nisso que surgiu a primeira edição dos One Health Pet Awards, para distinguir os projectos transformadores na área da saúde e bem-estar animal.

Os One Health Pet Awards são uma iniciativa promovida pela UPPartner, agência de marketing e comunicação que, ao longo de 35 anos de actividade, tem centrado a sua actuação no desenvolvimento e comunicação de marcas. O objectivo destes prémios é destacar empresas, profissionais e organizações que tenham sido responsáveis por projectos diferenciadores no campo da saúde e bem-estar animal. Há várias categorias elegíveis: as candidaturas já se encontram abertas e terminam dia 15 de Outubro, devendo ser submetidas através do website oficial dos One Health Pet Awards.

Bernardo Soares, Director de Health Care na UPPartner e responsável pelo projecto, refere que "queremos, com os One Health Pet Awards, reconhecer e promover a interligação vital entre a saúde humana, animal e ambiental. Através desta iniciativa, pretendemos destacar projectos inovadores que contribuem para um futuro mais sustentável e equilibrado, onde o bem-estar e a saúde de todos os seres vivos, sob a perspectiva de One Health, está no centro das prioridades."

“Produtos & Serviços”: Destina-se a serviços de alojamento que assegurem conforto e segurança aos animais, produtos alimentares sustentáveis, e marcas de retalho que inovem no campo da saúde animal.



“Saúde & Bem-Estar”: Nesta categoria serão premiados ambientes clínicos sustentáveis, com áreas adaptadas para diferentes espécies e práticas eficazes de comunicação, mantendo os tutores informados sobre a saúde dos seus animais.



“Protecção & Seguros”: Para seguros com coberturas inovadoras, como consultas comportamentais e apoio mental, bem como projectos municipais de bem-estar animal e campanhas de adopção e resgate. “Inovação & Conhecimento”: Categoria para projectos que juntem a saúde animal e humana, produtos ou medicamentos veterinários inovadores, e iniciativas que beneficiem tanto os animais como os seus tutores. “Marketing & Comunicação”: Para esta categoria podem candidatar-se campanhas, reportagens ou artigos que demonstrem o impacto e a relevância do conceito One Health na sociedade.

Estes prémios surgem assim com o intuito de recordar a importância do conceito One Health, que integra saúde animal, humana e ambiental. Para isso, os One Health Pet Awards dividem-se em cinco categorias principais, para as quais diversas entidades podem candidatar-se:

Os One Health Pet Awards vão ainda atribuir três prémios especiais: o “Prémio Personalidade One Health”, o de “Impacto Social” e o “Pawtners in Life”. No primeiro galardão, o objectivo é premiar uma personalidade cujo trabalho tenha contribuído para o conceito de One Health de forma clara, podendo não se limitar aos animais de estimação; no segundo prémio, procura-se distinguir soluções criativas e impactantes que transformem de forma positiva a vida das pessoas e das comunidades. Já o terceiro prémio vai reconhecer e celebrar histórias inspiradoras de ligação e heroísmo entre os animais e os seus tutores. A avaliação e votação deste prémio serão feitas pelos seguidores dos One Health Pet Awards no Instagram.

Os critérios de avaliação das candidaturas serão: o impacto nos três pilares do conceito One Health (saúde humana, saúde animal e saúde ambiental), repercussão na sociedade, aplicação de práticas inovadoras e sustentáveis, relação custo-benefício e replicabilidade. Em cada categoria, além do vencedor, vão ser atribuídas, no máximo, duas menções honrosas.

As candidaturas já se encontram abertas e terminam dia 15 de Outubro, Consulte o website oficial dos One Health Pet Awards em onehealth-petawards.com.

A selecção das candidaturas estará a cargo de um júri, composto por Alexandra Pereira (Directora do Departamento de Bem-Estar dos Animais de Companhia do ICNF), a cargo da categoria “Produtos & Serviços”; Susana Pombo (Directora-Geral do DGAV), responsável pela categoria “Saúde & Bem-Estar”, Nuno Paixão (Provedor dos Animais do Município de Almada), encarregado da categoria “Protecção & Seguros”; Conceição Zagalo, responsável pela categoria “Inovação & Conhecimento”, e Manuel Pequito (Professor de Medicina Veterinária na Egas Moniz School Of Health & Science), a cargo da categoria “Marketing & Comunicação”.

Os parceiros dos One Health Pet Awards Impacto Social: ÂNIMAS

ABAADV (Associação Beira-Aguieira de Apoio ao Deficiente Visual)

Animalife Ambiental/Sustentabilidade: Peggada Veterinária: Veterinários Sem Fronteiras Portugal

Gonçalo da Graça Pereira Institucionais: Ordem dos Médicos Veterinários (OMV)

Associação dos Enfermeiros Veterinários Portugueses (AEVPOR)

Agora que já conhece os One Health Pet Awards, não se esqueça de se candidatar, se for uma das entidades responsáveis por um projecto com impacto na saúde e bem-estar animal. A cerimónia de entrega de prémios está marcada para o próximo dia 28 de Novembro, no Monsantos Open Air, em Lisboa.