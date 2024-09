Debate PSuperior: dos direitos de autor à crise da imprensa

PÚBLICO acolhe nova conferência do PSuperior nesta terça-feira. Acontece a partir das 15h e pode acompanhar tudo no site do PÚBLICO.

Com o avanço tecnológico, a rápida difusão de formatos e de informação tornou-se uma constante, deixando esquecidos os criadores e desvalorizando o seu trabalho. Nas redes sociais, encontram-se exemplos que não valorizam autores, nem meios de comunicação social. A Assembleia da República já se pronunciou sobre o tema. Que futuro terão os direitos de autor? Como responder à crise da imprensa? É este o tema do debate nesta terça-feira, 17 de Setembro, na redacção do PÚBLICO, em Lisboa.

Para partilhar os seus pontos de vista teremos Carlos Abreu Amorim, secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares; Carlos Eugénio, director executivo da Visapress; Helena Sousa, presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, e Pedro Jerónimo, investigador e professor da Universidade da Beira Interior. A moderação ficará a cargo do director do PÚBLICO, David Pontes.

A sessão decorre a partir das pelas 15h00 no auditório do PÚBLICO, em Lisboa, contando com transmissão em directo para o site e redes sociais do PÚBLICO. Pode acompanhar tudo aqui no PÚBLICO Ao Vivo e aqui no YouTube

Durante o debate podem ser colocadas questões nas redes sociais nas quais a sessão será transmitida, sendo que até lá podem ser enviadas perguntas e sugestões para psuperior@publico.pt.

Esta conferências é parte integrante do PSuperior, programa que procura promover a literacia mediática na comunidade de estudantes do ensino superior, envolvendo-os no debate de temas do quotidiano.

Através do PSuperior são oferecidas 5000 assinaturas do PÚBLICO a estudantes de universidades e politécnicos. A iniciativa conta com o apoio da Google, Fidelidade, Porto Editora, IPG Mediabrands, NTT DATA Portugal, Fundação Eugénio de Almeida, Fundação INATEL, Visapress e FUEL.