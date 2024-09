Crédito ao consumo subiu 19% em Julho para 742 milhões

O novo crédito ao consumo tem vindo a crescer de forma expressiva em 2024, atingindo em Julho o montante mais elevado do ano, nos 742 milhões de euros. Trata-se de um crescimento de 16,2% face a Junho e 19,1% face ao mês do ano passado de acordo com os dados, ainda provisórios, divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

O crédito pessoal tem sido o grande impulsionador dos novos empréstimos, ascendendo a 328 milhões de euros em Julho, um crescimento de 20,2% face a Junho. A grande maioria deste tipo de crédito, num total de 316,2 milhões de euros – mais 20,3% face ao mês anterior e um aumento de 21,9% em termos homólogos –, não tem finalidade definida.

Os restantes 11,5 milhões de euro – uma subida de 16,7% face a Junho deste ano, e uma queda de 4% face ao mesmo mês do ano passado –, destinaram-se a pagar despesas de educação, saúde, energias renováveis e locação financeira.

O segundo montante de crédito mais elevado, de 303 milhões de euros, destinou-se à compra de automóveis, um aumento de 16% face a Junho.

O terceiro segmento, no montante de 111 milhões de euros, foi feito através de cartões de crédito, linhas de crédito e facilidades de descoberto. Este segmento registou um crescimento mais modesto face a Junho, de 6,6%, mas uma subida homóloga de 10,4%.

De acordo com o BdP, estes valores são provisórios e sujeitos a revisões, sendo a informação actualizada no dia 15 de cada mês ou no dia útil seguinte.

Desde o início do ano, o total de crédito ao consumo ascende a cerca 4,85 mil milhões de euros, um aumento de 9% face a igual período do ano passado.