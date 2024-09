Mundial de hóquei: Portugal em busca do 17.º título e do recorde da Espanha

A selecção portuguesa de hóquei em patins avança nesta segunda-feira para a pista, em Novara, Itália, em busca do 17.º título mundial, que lhe permitirá igualar a recordista Espanha. É um Campeonato do Mundo que decorre no âmbito dos World Skate Games, evento que acolhe igualmente o torneio feminino.

Portugal, vice-campeão mundial, integra o Grupo A da prova masculina, que se prolonga até domingo, em conjunto com Argentina, detentora do troféu, Angola e Estados Unidos, enquanto o Grupo B será constituído por Espanha, Itália, França e Chile.

A equipa portuguesa, orientada pelo seleccionador Paulo Freitas, terá oportunidade de se desforrar dos sul-americanos, frente aos quais foi derrotada, por 4-2, na final da anterior edição, realizada em 2022, nas cidades argentinas de Buenos Aires e San Juan.

O jogo "grande" do agrupamento, que corresponde à terceira jornada e deverá decidir a ordem dos dois primeiros classificados, disputa-se na quarta-feira, a partir das 17h30, mas é diante dos Estados Unidos, já hoje (17h30, hora de Lisboa), que Portugal irá estrear-se na competição.

Paulo Freitas, de 56 anos, não abdicou do núcleo duro da selecção para o objetivo de "reconquistar o título", mas encontrou margem para convocar o jovem defesa/médio Zé Miranda, de 19 anos, que se vai estrear na mais importante prova da modalidade, tal como acontecerá com o seleccionador nacional - que substituiu Renato Garrido.

Os guarda-redes Ângelo Girão e Xano Edo, os defesas/médios Hélder Nunes, Xavi Cardoso e Vieirinha e os avançados Gonçalo Alves, Rafa, Gonçalo Pinto e João Rodrigues completam o lote de 10 eleitos que permitem a Paulo Freitas alimentar "expectativas, obviamente, altas".

"Eles percebem que este não é mais um, este é o título que nós queremos e, portanto, nós estamos a definir isto desta forma: este é o título mais importante das nossas vidas e é, apenas e tão só, porque é o próximo e é desta forma que temos de nos focar sempre a este nível de rendimento", avaliou Paulo Freitas, assumindo abertamente a candidatura à conquista do troféu.

Portugal não deverá ter dificuldade em alcançar a qualificação directa para os quartos-de-final, reservada aos três primeiros classificados de cada grupo do torneio, que compreende dois escalões inferiores: Intercontinental, com a presença do Brasil, e Challengers, no qual está incluído Moçambique.

Após 12 anos sem atingir a final, o hiato mais prolongado em Mundiais, Portugal conseguiu disputar o jogo decisivo nas últimas três edições: em 2017, perdeu frente à Espanha, em 2019, impôs-se à Argentina, em ambos os casos no desempate por grandes penalidades, e em 2022, perdeu com os sul-americanos.

Além da competição masculina, Novara acolhe também o Mundial de hóquei em patins feminino e de sub-19 masculino (no qual Portugal se sagrou vice-campeão, na final com a Espanha), enquadrados nos World Skate Games, evento bianual composto por campeonatos de 12 modalidades, que neste ano se realizam em nove cidades de Itália.

A selecção feminina também inicia hoje a caminhada no Mundial, diante da Colômbia (12h), num Grupo A que conta ainda com a França e a Argentina, enquanto no Grupo B competem Itália, Espanha, Inglaterra e Chile.

Quatro vezes finalista derrotado em Mundiais, Portugal ainda procura o primeiro título de campeão feminino, num historial dominado pela Espanha, com sete troféus, e pela Argentina, actual detentora do ceptro, com seis.

“Nós temos é de estar preparados e ir jogo a jogo, lutando pela vitória”, afirmou à agência Lusa o seleccionador Hélder Antunes, considerando o Mundial como “supercompetitivo” e recusando-se a assumir um objectivo para a equipa.