Hóquei em patins: Portugal entra no Mundial feminino a golear a Colômbia

Selecção nacional acelerou para o 5-0 na parte final do encontro, que se disputou em Novara, Itália.

Uns excelentes 15 minutos finais permitiram a Portugal golear a Colômbia, por 5-0, na estreia no Grupo A do Mundial feminino de hóquei em patins, que se está a disputar em Novara, em Itália, no âmbito dos World Skate Games.

Apesar de ter mais posse de bola e rondar sempre mais a baliza adversária, a selecção portuguesa apenas conseguiu inaugurar o marcador a três minutos do fim da primeira parte, por Inês Severino, e teve de esperar pela segunda para confirmar o triunfo frente àquela que é, em teoria, a mais frágil equipa do Grupo A, no qual competem ainda a França e a campeã Argentina.

À entrada para os 15 minutos finais, a jovem selecção portuguesa - tem cinco jogadoras com 18 ou menos anos - acabou por aumentar a vantagem, por Leonor Coelho, aos 35'.

Joana Teixeira (40') e Raquel Santos (42') praticamente confirmaram o triunfo, perante uma equipa visivelmente mais desgastada e que começou a ser mais agressiva e a fazer mais faltas. E Ana Patrícia Fernandes fechou as contas, aos 46'.

Terceira classificada no último Mundial, a equipa portuguesa defronta na terça-feira a França.