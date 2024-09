Mastiksoul celebra com a UTAD “a união entre a música e as tradições académicas”

Foi há um ano que o músico, produtor e DJ Mastiksoul (o português Fernando Figueira) reuniu centena e meia de pessoas para um projecto feérico: criar num ferry abandonado na zona da Mitrena, em Setúbal, um ambiente de festa e projectá-lo num videoclipe. Deu-lhe o nome de Animal Noturno e, na altura, deu que falar. Agora volta a abraçar mais um projecto colectivo, desta vez associado à vida universitária. No dia em que começam as aulas nas universidades em Portugal, estreia-se, em single e videoclipe, o tema UTAD é nossa, criado e gravado de parceria com a Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e com a participação das quatro tunas daquela universidade. Pretendendo reflectir “a identidade da cidade transmontana, bem como o espírito de união e orgulho académico sentido pelos estudantes da UTAD”, o videoclipe do tema UTAD é nossa é um projecto onde Mastiksoul procura celebrar, à sua maneira, “a união entre a música e as tradições académicas.” A letra e música são dele, tal como a produção, engenharia sonora, programações, mistura e masterização. O videoclipe, com realização da Black Dot, conta com Ângelo Freire (guitarra portuguesa) e Nuno Marinho (voz).