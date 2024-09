Terça na TV: O Escândalo dos Correios e a cidade de Kant

O filme Judas e o Messias Negro e a estreia da minissérie As Sementes do Mal são outros destaques do dia.

CINEMA

Amor de Improviso

Cinemundo, 21h

Uma comédia dramática realizada por Michael Showalter (da seminal trupe de sketches The State) sobre Kumail Nanjiani (que faz dele próprio), um humorista que emigrou do Paquistão para os EUA e se apaixonou por uma mulher branca contra a vontade dos pais. Além de protagonista, Nanjiani co-escreve o filme com Emily V. Gordon, num trabalho que esteve nomeado para o Óscar de melhor argumento original.

The Giver - O Dador de Memórias

AXN Movies, 21h10

Phillip Noyce realiza esta adaptação da obra homónima de Lois Lowry. Numa sociedade aparentemente perfeita, onde a história foi apagada e a vida de todos é controlada ao milímetro, um jovem é nomeado guardião das lembranças da Humanidade e recebe o legado de memórias do mundo – incluindo as piores. Agora, tem de tomar a mais importante decisão da sua vida: guardar a informação para si ou contar tudo o que sabe. Brenton Thwaites, Meryl Streep, Jeff Bridges, Katie Holmes e Taylor Swift dão vida às personagens.

Judas e o Messias Negro

Hollywood, 21h30

Realizado por Shaka King, é um biopic do activista afro-americano Fred Hampton, líder dos Panteras Negras, que foi morto a tiro pela polícia a 4 de Dezembro de 1969, em Chicago, quando dormia com a namorada grávida. Entre outros prémios, o filme ganhou dois Óscares: melhor actor secundário (Daniel Kaluuya, na pele de Hampton) e canção original (Fight for you, de H.E.R.). Lakeith Stanfield encarna Bill O’Neal, o informador que traiu o revolucionário.

O Meu Amigo Dahmer

Cinemundo, 23h

Ross Lynch encarna Jeffrey Dahmer, o terrível assassino em série que matou 17 pessoas entre 1978 e 1991, neste filme de Marc Meyers baseado numa novela gráfica de John “Derf” Backderf. Backderf foi colega e amigo de Dahmer no liceu no Ohio e chegou a desenhá-lo em novo. Este drama psicológico biográfico centra-se nos anos de liceu de Dahmer, nas suas peculiares obsessões, na relação com os pais, no hobby de pegar em animais mortos e dissolver-lhes os ossos. Há outros filmes e séries sobre Dahmer, mas este, de 2017, foi um dos mais bem recebidos entre a crítica.

SÉRIES

O Escândalo dos Correios

RTP2, 22h01

Estreia-se no segundo canal a minissérie britânica que dramatiza um escândalo que aconteceu na vida real: cerca de sete centenas de funcionários do Royal Mail – o serviço postal nacional do Reino Unido – foram acusados de roubo, fraude e contabilidade falsa. O caso, que encheu os tribunais de processos entre 1999 e 2015, envolveu despedimentos, detenções, insolvências, desintegração de agregados familiares e outras situações ainda mais dramáticas. Anos depois, percebeu-se que tudo tinha tido origem, afinal, numa falha do sistema informático utilizado pelos correios.

Foi um dos maiores erros judiciais britânicos e as repercussões continuam a fazer-se sentir, com o Estado a ter de compensar as vítimas. Muitas só contactaram advogados depois de terem visto esta série, originalmente estreada em Janeiro passado, na ITV. Os quatro episódios chegam agora à RTP2 a ritmo diário.

As Sementes do Mal

Filmin, streaming

Estreia. Suspense, crime, neonazis e mitologia alemã convergem para os seis episódios desta minissérie policial alemã que começa no ano de 1993, em Wussnitz, na antiga República Democrática da Alemanha, quando uma jovem é encontrada morta em circunstâncias macabras. As Sementes do Mal é uma adaptação de um romance de Ada Fink e conta com Henriette Confurius e Fahri Yardim nos papéis dos inspectores encarregues de investigar o caso.

DOCUMENTÁRIO

Kant: A Experiência da Liberdade

RTP2, 22h56

A 22 de Abril de 1724, nasceu em Königsberg (actual Kaliningrado) uma das mentes mais influentes da filosofia ocidental. Este documentário, assinado por Wilfried Hauke, pretende funcionar como uma viagem no tempo, para mostrar a ligação de Kant à cidade onde nasceu, cresceu e desenvolveu o seu pensamento. Além de recriar essa atmosfera, o filme aborda “muitas das questões prementes que atormentavam as pessoas há 300 anos são colocadas de novo face à catástrofe climática e à guerra na Europa”, assegura a sinopse.