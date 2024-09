Nastassja Martin: “Sonhar é o lugar perfeito de resistência”

Antropóloga francesa vai dar uma conferência na Culturgest sobre o encontro que teve com um urso, e o povo indígena eveno, no Leste russo, que voltou para a floresta após a queda da União Soviética.

Um dia, em 1989, as luzes da União Soviética apagaram-se e Daria Banakanov regressou à floresta e aos seus espíritos. Tvaïan, um pequeno conjunto de casas no meio da península de Kamchatka, no mais Leste do Leste russo, voltou a ser o seu lar, depois de ter sido retirada dali pelas autoridades soviéticas em 1962, com apenas oito anos. É lá que Daria retoma os costumes do seu povo, os evenos. É lá, entre árvores despidas e flocos de neve, no intenso Inverno daquela região, que a mulher evena mostra uma dança para a antropóloga francesa Nastassja Martin e para a câmara do realizador norte-americano Mike Magidson.