Mulheres dominam a lista das seis obras finalistas do Prémio Booker

Pela primeira vez nos 55 anos de história do Prémio Booker, a lista de finalistas candidatos ao mais importante prémio literário britânico inclui cinco mulheres – e apenas um homem. A britânica Samantha Harvey, com o romance Orbital; a norte-americana Rachel Kushner, com Creation Lake; a canadiana Anne Michaels, com Held; a neerlandesa ​Yael van der Wouden, com The Safekeep; e a australiana Charlotte Wood com Stone Yard Devotional são as cinco finalistas às quais se junta o norte-americano Percival Everett, que concorre com o romance James.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt